

Harcèlement scolaire: de 2% à 4% des enfants et adolescents victimes, selon une étude

Tahiti le 9 juin 2026. Trois écoliers sur 100, 4% des collégiens et 2% des lycéens subissent du harcèlement scolaire, selon une étude publiée mardi par le service statistique du ministère de l'Éducation, réalisée sur la base d'un questionnaire d'auto-évaluation qui pouvait être nominatif.





"Pour la première fois et sur la base du volontariat, les élèves pouvaient indiquer leurs noms et prénoms. D'après ces auto-évaluations, 3% des écoliers (CE2-CM2), 4% des collégiens et 2% des lycéens se trouvent en situation de harcèlement scolaire, c'est-à-dire qu'ils déclarent subir de manière répétée des atteintes de leurs pairs et expriment une perception négative d'aspects liés à la vie scolaire", détaille dans une note la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp).



Cette auto-évaluation s'est déroulée lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, en novembre 2025.

Alors que les questionnaires remplis en 2023 et 2024 étaient anonymes, cette fois-ci, les élèves "pouvaient, sur la base du volontariat, inscrire leurs noms et prénoms". Les résultats ne sont donc pas comparables, souligne la Depp.



Ce changement de protocole a pu "induire des changements de comportement dans le remplissage du questionnaire" et "pourrait être à l'origine de la baisse uniforme observée de la part d'élèves en situation de harcèlement par rapport à 2024", de 1% à 2%.

L'étude conclut que les garçons sont autant concernés que les filles par les situations de harcèlement scolaire et qu'au lycée, d'importants écarts ressortent selon les filières. La part d'élèves concernés en deuxième année et en troisième année de CAP est jusqu'à huit fois plus élevée que celle des autres lycéens (9%, contre 1% en première et 3% en terminale).



En outre, 13% des élèves dans le premier degré, 6% au collège et 5% au lycée sont dans des situations de dégradation de vie scolaire intermédiaires dites "à surveiller".



Au total, 678 établissements ont transmis des grilles et 33.240 questionnaires ont pu être exploités par la Depp qui a ensuite travaillé sur des échantillons représentatifs.



La Depp réalise cette étude depuis 2023, dans le sillage d'un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire.

Ses chiffres sont plus faibles que ceux établis par d'autres études. Selon une étude publiée en janvier par l'agence Santé publique France, par exemple, plus de 16% des enfants de 6 à 11 ans sont probablement victimes de harcèlement scolaire.

Rédigé par AFP le Mardi 9 Juin 2026 à 09:23 | Lu 93 fois





