Harcelé par des cambrioleurs

Tahiti, le 2 novembre 2023 – Deux hommes ont été condamnés lundi en comparution immédiate pour avoir cambriolé dans la maison d'un retraité à Papeete. Lors de l'audience, ce dernier a expliqué que sa maison avait été visitée plusieurs fois ces dernières semaines.



Dans la nuit du 27 au 28 octobre, un jeune retraité vivant à Papeete a appelé les agents de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) car il entendait du bruit dans son jardin. Alors que les policiers venaient de se mettre en planque devant son domicile, ils ont vu un véhicule arriver à toute allure avec deux majeurs et un mineur à son bord. L'un des trois hommes est alors sorti de la voiture pour aller chercher un Kärcher dans la cour du retraité. Interpellé en flagrant délit, ce jeune sans domicile fixe âgé de 20 ans a immédiatement reconnu les faits en expliquant que le conducteur du véhicule était son complice. Il a avoué avoir volé le Kärcher, mais aussi une débroussailleuse ainsi qu'un chargeur de téléphone. Interrogé à son tour, le conducteur a nié avoir eu connaissance d'un quelconque cambriolage en expliquant qu'il avait juste voulu rendre service à son acolyte. Lequel lui aurait demandé de le déposer sur les lieux pour aller chercher des affaires lui appartenant.



Présentés en comparution immédiate lundi, les deux hommes ont campé sur leur position. Le conducteur du véhicule, un homme déjà condamné à onze reprises par le passé – mais qui semble désormais réinséré sur le plan professionnel – a continué d'affirmer qu'il n'était absolument pas au courant que son co-prévenu allait cambrioler la maison de la victime. Agacé par ces affirmations, ce dernier a pris la place du procureur de la République quelques secondes en expliquant au tribunal qu'il ne fallait pas le croire au motif qu'il avait un emploi stable et qu'il n'avait pas été condamné depuis longtemps.



“Solidarité éphémère”



À la barre du tribunal, le retraité est ensuite venu exprimer son désarroi face à une série de cambriolages dont il a été victime ces dernières semaines. L'homme a ainsi expliqué qu'outre ce cambriolage résolu, il pensait que d'autres “complices” se trouvaient toujours en liberté puisqu'il a subi plusieurs autres vols au cours desquels on lui a notamment subtilisé une montre de valeur qui appartenait à son père décédé. Face au tribunal, le retraité a confié qu'il ne dort “plus que quatre heures” par nuit.



Et c'est ce sentiment permanent d'insécurité qui a été relevé par le procureur de la République lors de ses réquisitions. “On a le droit d'être chez soi sans avoir constamment peur que des gens escaladent votre mur”, a-t-il rappelé avant d'affirmer, concernant les versions divergentes des prévenus, qu'il était “rare que la fausse solidarité éphémère” des voleurs “franchisse les portes du tribunal”. Douze mois de prison dont quatre avec sursis ont été requis à l'encontre du jeune homme de 20 ans et huit mois avec sursis contre le conducteur de la voiture. Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a suivi ces réquisitions.