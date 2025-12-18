

Hani Teriipaia entre en campagne à Bora Bora

Tahiti, le 11 janvier 2026 - La directrice du Centre hospitalier de Polynésie française, Hani Teriipaia, a annoncé en fin de semaine dernière sa candidature comme tête de liste aux prochaines élections municipales à Bora Bora.



Il fait croire que diriger un hôpital comme celui du Taaone laisse du temps libre, en tout cas suffisamment pour travailler dans une île et se porter candidat aux municipales dans une autre. C’est ce que veut prouver Hani Teriipaia en se lançant à la conquête de Bora Bora avec sa liste, Ia Ora Popora, face à Gaston Tong Sang.



“Avec Ia Ora Popora, nous voulons créer quelque chose de simple, de sincère, basé sur nos valeurs ancestrales dont nous avons hérité”, explique Hani Teriipaia dans une vidéo publiée vendredi. “Il s’agit avant tout du respect, de l’humilité et surtout de la solidarité”, explique-t-elle, rapprochant quelque peu son slogan de celui du Tavini lors des dernières territoriales, Fa’atura, Fa’aora, Fa’atupu.



“Nous voulons que chacun se rappelle qui nous sommes, qui je suis, qui tu es. Nous croyons qu’une autre voix est possible pour Bora Bora”, poursuit la directrice du CHPF.



Dans un discours empreint de “culture, d’histoire et d’identité”, Hani Teriipaia lance sa candidature face au maire sortant, Gaston Tong Sang, sans pour l’heure présenter son programme dans ses vidéos.



Sur Radio 1, la nouvelle candidate en a évoqué quelques-uns comme “la construction d’un nouveau marché, d’un centre culturel, d’une clinique pour accoucher à Bora Bora, ou d’un centre de lutte contre les addictions, la mise en place de la cantine gratuite et un ‘Panier Pōpora’ pour les plus démunis”.



La liste, annoncée sur les réseaux sociaux le 14 décembre dernier promet une équipe de “femmes et d’hommes de Bora-Bora, unis par un cap simple : servir notre population et construire pour aller vers plus d’émancipation et de liberté pour demain avec une identité forte”.



Cinq points ont été annoncés par cette nouvelle liste : “Aider les familles, bien nourrir et bien éduquer nos enfants, donner du travail et du sport à la jeunesse, mieux se soigner et vivre en sécurité, protéger notre qualité de vie, notre lagon et notre culture”.



