Guyane: l'armée envoie un A400M pour des évacuations sanitaires

Paris, France | AFP | jeudi 25/06/2020 - L'armée française enverra vendredi un Airbus A400M pour permettre des évacuations de malades du Covid-19 de Guyane vers des hôpitaux disponibles dans la région, selon les Armées.



Cet appareil "a une capacité de transport de quatre patients en réanimation et est prévu pour des évacuations depuis la Guyane dans la sous-région", a indiqué à l'AFP le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major, confirmant un tweet de la ministre des Armées Florence Parly annonçant ce déploiement.



Le pic de l'épidémie, dans ce territoire ultramarin de 300.000 habitants, sous état d'urgence sanitaire jusqu'à octobre, est annoncé pour "la mi-juillet" avait indiqué mercredi à Cayenne la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.



L'Agence régionale de santé (ARS) y recense 2.827 cas confirmés, 103 hospitalisations, 15 patients en réanimation et 9 décès.



La mobilisation de l'A400M dans le cadre de l'opération Résilience -- qui regroupe les contributions des armées au combat contre le Covid-19 -- intervient après six premières évacuations de patients depuis la Guyane en avion de transport militaire Casa les 18, 22 et 24 juin.



L'A400M avait aussi été mobilisé au sommet de la crise en métropole, pour évacuer des malades du grand Est où les hôpitaux étaient débordés.



Mme Girardin a précisé que les capacités d’évacuation sanitaire à l’intérieur même de la Guyane allaient doubler dans la semaine, en passant de 2 à 4 hélicoptères Puma disponibles.



La Guyane connaît selon elle une "nette accélération de la circulation du virus", principalement à Kourou, Cayenne Rémire-Montjoly et Matoury.