Guyane: échauffourées après des coupures d'électricité à Maripasoula

Cayenne, France | AFP | vendredi 07/10/2022 - Maripasoula, commune de plusieurs milliers d'habitants située dans l'ouest de la Guyane, a connu des échauffourées pour la deuxième nuit de suite de jeudi à vendredi, les habitants protestant contre de fréquentes coupures d'électricité, a indiqué vendredi le préfet lors d'une conférence de presse.



Depuis deux semaines, les habitants de ce bourg situé en amont du fleuve Maroni, face au Surinam, connaissent des coupures de courant longues et répétitives. Les pompes à eau ayant été touchées, l'eau courante a été coupée dans certains foyers.



Des échauffourées ont éclaté les deux dernières nuits, et des voitures ont été endommagées par une vingtaine de personnes qualifiées de "casseurs" par le préfet Thierry Queffelec. Les manifestants ont aussi visé la centrale de production EDF, en cours de réparation. Des barricades avaient été dressées devant la caserne des pompiers pour ralentir leur intervention, selon la même source.



"Maripasoula fonctionne avec huit gendarmes au quotidien", a détaillé le préfet face à la presse vendredi. Mais devant les tensions, 23 gendarmes mobiles, en repos en forêt, ont été envoyés en renfort, ce que "Maripasoula n'avait pas vu depuis un petit moment", selon Thierry Queffelec.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, dix autres gendarmes, équipés pour le maintien de l'ordre, ont été dépêchés dans cette commune qui avec ses 18.000 km² est la plus étendue de France. Les vols assurés par la compagnie Air Guyane sont suspendus depuis jeudi, empêchant de rallier la commune à la préfecture, Cayenne.



Le directeur d'EDF Guyane, Martin Voisin, avait expliqué devant la presse jeudi, à l'issue d'une réunion avec le président de la Collectivité territoriale, que "depuis deux semaines, plusieurs avaries avaient abîmé les moteurs qui alimentent la centrale" électrique de Maripasoula.



Cette centrale comprend cinq moteurs, et "pour que la population ait de l'électricité, il faut que trois moteurs au moins fonctionnent", a-t-il précisé. Mais lundi, une nouvelle avarie n'a laissé qu'un seul moteur en fonctionnement, une "situation dramatique" pour le directeur.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, un système a été redémarré. Mais deux moteurs n'étant pas suffisants pour alimenter la population, il a fallu recourir à des "délestages tournants".



Vendredi, à 11h, quatre groupes électrogène mobiles ont été raccordés au réseau, permettant de réalimenter 60% de la population, a indiqué EDF dans un communiqué.