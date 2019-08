Guillaume Bats : "Je passe en revue les moments les plus marquants de mon existence"

C’est l’histoire d’un petit gars bizarre qui raconte avec humour les travers de sa vie. Il s’intitule Hors cadre, c est un one man show vraiment drôle, piquant et décapant pour reprendre des expressions journalistiques. J’y aborde mon existence et mon vécu sous des angles comiques. J’égratigne avec humour, finesse et autodérision les thèmes variés. Mais venez le voir, vous en saurez plus !

Il y a le monde du travail, l’homophobie, la scolarité, la religion, mes familles d’accueil, l’abandon, la naissance… J’ai par exemple un sketch qui évoque des échanges entre ma mère et son gynécologue concernant le résultat de son échographie… Bref, je passe en revue les moments les plus marquants de mon existence

Je l’ai co-écrit avec Jeremy Ferrari et Éric Antoine. Je n’arrive pas à écrire seul, j’ai besoin de poser mes idées de faire une sorte de ping-pong avec un interlocuteur. Jérémy est un ami, on se connait très bien, les échanges et notre duo fonctionnent à merveille.

C’est d’ailleurs lui qui a finalisé la mise en scène.

J’aime tous les types d’humour, mais je préfère celui qui est corrosif et surtout lorsque je ne vois pas arriver les vannes ! J’adore embarquer mon public dans une émotion et le surprendre avec une chute improbable !

C’est une question difficile mais je dirais modestement que je suis un génie (rires). Et en tant qu’homme, je suis quelqu’un de sensible, romantique, prêt à donner tout l’amour à une femme (rires). Humainement, je suis quelqu’un de fidèle et l’amitié est très importante pour moi. Je compte vraiment sur les personnes qui m’ont connu avant que je fasse ce métier car elles me ramènent aux vraies valeurs.

À l’âge de 12 ans, lors d’un spectacle de fin d’année. Ce genre de spectacle ou public n’a plus rien à faire de ce qui se passe lorsque son gamin est passé. J’étais stressé et ému de présenter ma prestation devant ma famille d’accueil qui m’aimait. J’ai adoré, c’était un kif d’enfer et l’année suivante, je me suis inscrit et l’année d’après, réinscrit, etc. Pour tout vous dire, on m’a inscrit au théâtre par élimination. Il fallait bien que je fasse une activité ! Or, je n’avais pas vraiment d’endurance et le foot et le rugby n’étaient pas mes points forts. (Rires). Au théâtre, je prenais du plaisir. J’ai toujours un trac de ouf, c’est un véritable ascenseur émotionnel. Dès la fin d’une représentation j’ai envie de remonter sur les planches.

C’est à l’âge de 17 ans que j’ai pris conscience que je pouvais faire rire volontairement les gens et non plus subir leurs rires, c’est à ce moment-là que je me suis dit que cela serait bien d’en faire mon métier. En 2008, je suis allé à Paris, j’ai fait mes premières scènes dans de petits théâtres et cabarets. C’est lors de ma première prestation Au Field que l’on a commencé à s’intéresser à moi, c’est là aussi que j’ai connu Jeremy Ferrari. Quatre ans plus tard, en 2012, on s’est mis à me payer pour faire marrer ! Incroyable.

Cette maladie a, disons, différents degrés. C’est bizarre de dire cela mais dans mon malheur, j’ai la chance de n’être atteint que d’un degré moyen de la maladie. J’ai la chance de pouvoir marcher, d’être autonome car certaines personnes sont en fauteuil roulant ou alitée car le poids de leur corps affaisse leur squelette et brise leurs os. Au quotidien, j’en fais une force notamment à travers mon spectacle, j’arrive à rire de moi

Ah la Polynésie ! C’est le sable blanc, les vahine, Les miss tahti, les miss France, le soleil, les vacances… Il ne faut pas trop que je dise cela car je viens tout de même bosser (rires). Pour la métropole, c’est une région paradisiaque, loin de tout et depuis que j’ai annoncé mon déplacement à Tahiti j’ai plein de nouveaux copains qui souhaitent gentiment m’accompagner. En commençant ce métier, jamais je n’aurais pu imaginer que mon spectacle Hors cadre m’aurait permis de jouer chez vous, à l’autre bout du monde !

Je finis avec Hors cadre en fin d’année, puis je prendrai quelques mois sabbatiques avant de débuter l’écriture d’un nouveau stand up. J’attends des propositions au cinéma et pour la télé, notamment pour scènes de ménage. Le doublage m’intéresse également, je ne ferme aucune porte et je suis ouvert à tout type de proposition ‘en tout bien tout honneur’. Ce que je souhaite ? Vive des émotions incroyables !