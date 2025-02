Guatemala: nouveau bilan de 55 morts dans un accident d'autocar, un des pires en Amérique latine

Guatemala, Guatemala | AFP | lundi 10/02/2025 - Deux personnes sont mortes à l'hôpital des suites de leurs blessures, portant à 55 le nombre de morts lundi dans un accident d'autocar tombé en contrebas d'un pont à l'entrée nord de la ville de Guatemala, un des pires bilan de ces 10 dernières années en Amérique latine, région très accidentogène.



"Pour l'heure, 53 personnes décédées ont été comptabilisées sur place", a déclaré à la presse un porte-parole du parquet, Moisés Ortiz.



La porte-parole de l'hôpital public San Juan de Dios, Marlyn Pérez, a de son côté indiqué à l'AFP que deux personnes, parmi les sept gravement blessées admises, sont décédées, portant le bilan à au moins 55 morts parmi les 75 passagers de l'autocar.



Peu auparavant, le coordinateur des situations d'urgence de la capitale, Héctor Flores, avait indiqué que le corps du chauffeur de l'autobus, dont la partie avant est immergée dans le cours d'eau passant sous le pont, avait été extrait de la carcasse.



Une morgue a été improvisée dans une salle communautaire d'un quartier proche du lieu de l'accident, où plusieurs membres des familles de victimes se sont rendus.



En pleurs, Rosa Lopez, 48 ans, a expliqué que quatre de ses neveux étaient des passagers : "Quand on a appris la nouvelle de l'accident, on s'est rendus de suite ici", a-t-elle raconté aux journalistes.



Les blessés, plusieurs dans un état grave, ont été transportés dans des hôpitaux de la capitale.



Selon les images de l'AFP, l'autocar en contrebas de la route s'est renversé sur le toit.



Un premier bilan, rapidement réévalué, avait fait état de 31 morts. Selon les pompiers, les opérations pour extraire les corps de la carcasse ont été rendues difficiles par le fait qu'une partie de l'autocar était immergée.



- Accidents récurrents -



Deux accidents d'autocar d'ampleur avaient déjà endeuillé le Guatemala, en 2008 et 2013, faisant une cinquantaine de morts.



Les accidents d'autocars, moyen de locomotion bon marché et largement répandu face à un réseau ferroviaire très peu développé, endeuillent régulièrement l'Amérique latine.



En janvier 2018, 52 personnes avaient trouvé la mort au Pérou lorsqu'un autocar avait chuté d'une falaise d'une centaine de mètres. En 2015 au Brésil, 54 passagers ont été tués lorsque leur autocar est tombé dans un précipice dans une zone touristique du sud du pays.



Et samedi au Mexique, un nouvel accident entre un autocar et un camion a fait une trentaine de morts.



L'autocar, qui effectuait le trajet depuis San Agustin Acasaguastlan, dans le département d'El Progreso, à une centaine de kilomètres de la ville de Guatemala, a chuté en contrebas du pont de Belize, le principal pont pour entrer dans la capitale par sa partie nord et nord-est.



Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident, mais selon les premiers éléments, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui aurait heurté plusieurs voitures avant de s'abîmer en contrebas.



"Le bus continue tout droit, traverse une barrière métallique et tombe dans un ravin d'environ 20 mètres jusqu'à atteindre l'endroit où se trouve une rivière d'eaux usées", a expliqué un pompier, Carlos Hernandez.



Le président guatémaltèque Bernardo Arévalo a exprimé dans un communiqué sa solidarité avec les familles des victimes et décrété un "deuil national". "Aujourd'hui est un jour difficile pour la famille guatémaltèque. La tragédie du pont de Belize est une douleur nationale", a-t-il écrit.



Le ministre des Communications, Miguel Angel Diaz, a indiqué que l'autocar était en service depuis plus de 30 ans mais détenait une licence de transport en vigueur.



L'enquête devra également déterminer si le véhicule transportait plus de passagers que sa capacité autorisée, a-t-il ajouté.