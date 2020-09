Guatemala: 4 morts dans le crash d'un avion transportant de la drogue

Guatemala, Guatemala | AFP | jeudi 24/09/2020 - Le crash au Guatemala d'un avion transportant de la drogue entre le Venezuela et le Mexique a fait quatre morts, a annoncé jeudi la justice guatémaltèque.



L'appareil s'est écrasé dans la nuit de mardi à mercredi dans une zone reculée, à 130 km au nord de la capitale, Guatemala. L'avion, venant de la ville mexicaine de Cuernavaca (80 km au sud de Mexico) revenait du Venezuela en survolant illégalement le territoire guatémaltèque.



Les enquêteurs ont découvert dans l'épave trois kilos de cocaïne et des armes. Deux corps ont été retrouvés dès mercredi, et deux autres jeudi, a indiqué dans un communiqué la police antidrogue guatémaltèque.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'une des victimes est un trafiquant recherché depuis son évasion en mars 2019 d'une prison au Guatemala. Les Etats-Unis avaient réclamé son extradition, l'accusant d'être membre d'un réseau de transport de drogue en provenance d'Amérique latine, a indiqué le ministère guatémaltèque de l'Intérieur.



Depuis le début de l'année, le Guatemala a recensé 26 avions effectuant des opérations de trafic, en majorité dans des zones reculées du pays. L'an passé 54 aéronefs suspectés d'opérer des transports illicites ont été saisis.



Selon les services antidrogue américains, 90% de la cocaïne importée aux Etats-Unis est transportée par avion, bateau ou même sous-marin de poche, qui passent par le Mexique et l'Amérique centrale.