

Guadeloupe: un suspect arrêté après l'agression sexuelle de l'ex-députée Justine Bénin

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 14/12/2025 - Un homme de 44 ans a été arrêté dimanche, soupçonné de l'agression sexuelle de l'ex-députée Justine Bénin devant une église du Moule (Guadeloupe), a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information de la radio RCI.



Vers 06H30-07H00 dimanche, un individu a étranglé l'ex-députée MoDem (2017-2022) de 50 ans et soulevé sa jupe dans la cour du presbytère du Moule.



Rapidement interpellé par les forces de l'ordre, cet habitant de la commune a menacé les gendarmes avec un couteau lors de son arrestation. Il se trouve actuellement en garde à vue.



Battue aux législatives de 2022, ce qui l'a obligée à quitter au bout de 45 jours son poste de secrétaire d'Etat à la mer, Justine Bénin est actuellement la coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en outre-mer.



"Le préfet (...) condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence inacceptable", a réagi la préfecture de Guadeloupe.



"Une enquête judiciaire est en cours sous l'autorité du parquet afin d'établir précisément les circonstances et que l'auteur réponde de ses actes devant la justice", a ajouté la même source dans un communiqué.



Aux côtés de Justine Bénin, une autre femme aussi subi une agression, ont rapporté plusieurs institutions.



"Cette double agression (...) et l'atteinte portée à la dignité des deux victimes, constituent un nouveau cap franchi dans cette spirale du pire", a estimé l'evêque de Guadeloupe Mgr Philippe Guiougou, dans un communiqué du diocèse.



L'agression rappelle "avec force la persistance et la gravité de ce fléau" envers les femmes, a déclaré de son côté le président du conseil départemental Guy Losbar.



Sept parlementaires de Guadeloupe ont exprimé leur "indignation" et appelé dans un communiqué à ce que "des mesures renforcées de protection des femmes et des personnes vulnérables soient mises en oeuvre sans délai" et que "des campagnes de prévention, de sensibilisation et d'éducations soient intensifiées sur l'ensemble du territoire".

le Lundi 15 Décembre 2025 à 04:50 | Lu 73 fois





