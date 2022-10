Guadeloupe: découverte de deux corps calcinés dans une voiture

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 26/10/2022 - Deux corps entièrement calcinés, dont l'un des deux pourrait être celui d'un enfant, ont été retrouvés mercredi dans une voiture incendiée dans la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins.



Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, selon le procureur qui s'est rendu sur les lieux avec les membres de la section de recherche, un médecin légiste et des techniciens de scènes de crime.



"Les deux corps, à l'arrière du véhicule, sont en très mauvais état", a assuré M. Desjardins qui estime qu'il est encore impossible de déterminer l'identité des deux personnes décédées, vraisemblablement un adulte et un enfant.



"L'enquête a été confiée à la brigade de recherche" et une autopsie des corps aura lieu jeudi, a indiqué Patrick Desjardins.



"La voiture a été trouvée par deux agents des services d'eau", a-t-il précisé.