Guadeloupe: décès d'un Américain lors d'une course de jet-ski

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 26/06/2022 - Une enquête a été ouverte après le décès samedi à Marie-Galante, en Guadeloupe, d'un compétiteur américain lors d'une course de jet-ski, la MG Race, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Pointe-à-Pitre, confirmant une information des médias locaux.



Le coureur américain de 36 ans, Eric Francis, connu selon les médias locaux pour son palmarès de quadruple champion du monde dans sa catégorie Aqua X Pro, "a été signalé disparu en mer samedi vers 16H00 et un important dispositif de recherche à été déployé avec hélicoptère et plongeur", a précisé le parquet.



Eric Francis, surnommé par les médias spécialisés de la discipline "The Eagle", a été retrouvé proche de l'île de Marie-Galante "à côté de son engin, qui n'était pas endommagé", a également indiqué le parquet. Son corps a été ramené à Saint-Louis, commune qui accueille la course de Marie-Galante, pour sa deuxième édition.



Une enquête a été ouverte, menée par la gendarmerie de Marie-Galante et appuyée par la brigade nautique pour déterminer les circonstances du décès du champion coutumier de ces événements sportifs dans la Caraïbe et particulièrement en Guadeloupe.



"Il a participé plusieurs fois à la Karujet (compétition internationale de jet-ski qui se tient dans les eaux guadeloupéennes, ndlr)", a précisé dans un communiqué Cédric Cornet, président de la communauté d'agglomération à laquelle appartient Marie-Galante, partenaire de la compétition, qui a exprimé avec "la majorité communautaire" leurs "condoléances attristées" à la famille de l'Américain.



Sur les réseaux sociaux, le monde du jet-ski rend hommage au champion. "Nous sommes choqués et attristés par la disparition de l'actuel leader du championnat Eric Francis", a écrit, sur Facebook, la page officielle de la catégorie P1 Aqua X définie dans ce sport comme la "plus haute catégorie des courses de jet-ski de la planète".

le Lundi 27 Juin 2022 à 03:22 | Lu 41 fois