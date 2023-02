Grippe : pic probablement atteint, vigilance maintenue

Tahiti le 2 février 2023 - Le nombre de nouveau cas de grippe continue d’augmenter, mais le nombre d’hospitalisation stagne. Le pic épidémiologique a probablement était atteint.



Selon les données du bureau de la veille sanitaire et de l’observation, fin janvier, l’épidémie de grippe A ne s’essouffle pas, mais le pic épidémique semble avoir été atteint en Polynésie française. Dans la semaine du 23 au 29 janvier 2023, on dénombrait 21 nouveaux cas de grippe pour 4 hospitalisations. Le taux de positivité au virus redescend à 20% contre 25% la semaine du 16 au 22 janvier.



Seuls quatre cas de grippe étaient confirmés sur la période de l’avant-dernière semaine de décembre. Aujourd’hui, on compte 48 cas de grippe confirmés par test PCR au fenua. L’organisme rappelle tout de même qu’il faut prendre en compte le fait que cette hausse peut s’expliquer par le « contexte de surveillance renforcé ». Le taux d’hospitalisation, lui, stagne et reste « particulièrement bas », révèle l’organisme de santé. En association avec un taux de positivité déclinant, cela signifierait que la Polynésie se trouve au sommet du pic épidémique. La vigilance est tout de même maintenue.