

Grippe : la saison démarre en Polynésie, les autorités appellent à la vigilance

Tahiti, le 8 décembre 2025- Le dernier bulletin de surveillance sanitaire qui concerne la dernière semaine de novembre mentionne un début de l’épidémie de grippe avec de nombreuses hospitalisations. Quant au Covid, le niveau de transmission est très faible sur le territoire.



La Polynésie française, tout comme les États-Unis et l'Europe, entre officiellement dans sa saison grippale. Selon le dernier bulletin de surveillance sanitaire, les indicateurs repartent nettement à la hausse : pour la seule semaine 48 (du 24 au 30 novembre), 35 cas de grippe A ont été confirmés, soit plus du double par rapport à la semaine précédente. Parmi eux, 13 ont nécessité une hospitalisation.



Le sous-type A(H3N2) domine très largement. Un virus connu pour provoquer des formes parfois plus sévères chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques. Pour rappel, ce même virus avait largement circulé sur le territoire de mars à juin 2024, entraînant dix décès.



Si les niveaux restent encore modérés, les autorités sanitaires jugent la tendance suffisamment claire pour parler d’un début d’épidémie. Surtout qu'une intensification de la transmission dans les semaines à venir pourrait impacter l’offre de soins, notamment en cas d’augmentation des hospitalisations.



Les autorités sanitaires insistent sur la vaccination. La campagne annuelle de vaccination contre la grippe et le Covid se poursuit jusqu’au 30 avril 2026. La vaccination est gratuite pour les publics cibles dans toutes structures de soins de la Direction de la santé ainsi que dans certaines pharmacies. Les vaccins sont également en vente libre pour toute personne souhaitant se protéger.



Ce frémissement de grippe survient quelques semaines après la fin officielle de l’épidémie de dengue, qui a touché la Polynésie pendant plus d’un an avant de s’éteindre début novembre. Au total, 2.675 cas de dengue ont été rapportés entre novembre 2023 et la fin de l’épidémie, dont 2.393 cas confirmés. Parmi ces cas, 131 patients (soit 5 %) ont nécessité́ une hospitalisation, mais aucun cas sévère ni décès n’a été enregistré. La majorité des cas recensés a concerné des individus âgés de 5 à 14 ans (31 % des cas).



Le Covid-19, lui, reste actuellement à un niveau très faible, avec un seul cas détecté sur 88 tests la dernière semaine de novembre.



Pour les services sanitaires, l’enjeu est maintenant d’éviter une vague trop importante de la grippe avant les fêtes, période propice aux rassemblements et aux voyages. Les outils pour limiter la propagation restent la vaccination, les gestes d’hygiène, et surtout l’autoprotection quand les symptômes apparaissent.



Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 8 Décembre 2025 à 12:31 | Lu 318 fois



