Grévistes et syndicats font monter la pression

PAPEETE, le 22 août 2019 – Quelques blocages filtrants des installations de la direction de l’Equipement à Tipaerui ont été mis en place tôt jeudi matin, pendant qu’à la présidence les grévistes des sociétés privées du BTP attendent une réunion avec le Pays prévue vendredi. Les leaders syndicaux annoncent également d’autres préavis de grève, notamment dans la santé.



Jeudi matin, au deuxième jour de mouvement social à la direction de l’Equipement et dans six entreprises privées du secteur du BTP, les grévistes et leaders syndicaux ont décidé de faire monter crescendo la pression. A Tipaerui, des plots en béton ont été installés pour bloquer les accès au parc à matériel, au laboratoire, à l’exploitation et au STT. Même si dans la matinée, les grévistes ont consenti à retirer un plot pour permettre aux cadres non-grévistes de se garer.



Devant la présidence, où les grévistes des six sociétés privées du BTP se sont installées, on dit attendre la rencontre prévue vendredi entre le gouvernement et les patrons des sociétés. Rappelons que les grévistes font porter la responsabilité des difficultés de leurs entreprises sur le manque, ou en tous cas la « mauvaise répartition », de la commande publique.



Mercredi soir, une première rencontre a eu lieu à la présidence entre les ministres Jean-Christophe Bouissou, Nicole Bouteau et Tea Frogier et l’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, Otahi et Satep. Selon la présidence, les échanges ont été « constructifs ». Pas assez pour lever la grève néanmoins.



Enfin, les leaders syndicaux se sont réunis jeudi matin au CESC. D’autres préavis de grève sont dans les tuyaux, notamment dans le secteur de la santé. « Les préavis sont prêts », affirme-t-on de source syndicale, mais ils n’ont pas encore été déposés.