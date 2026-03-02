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Grève à l'OPT : un protocole aurait été signé entre l’intersyndicale et la direction


Grève à l'OPT : un protocole aurait été signé entre l’intersyndicale et la direction
Tahiti, le 18 mars 2026. Après dix jours de grève à l’OPT, un protocole d’accord aurait été signé dans la nuit de mardi à mercredi entre l’intersyndicale et la direction de l’OPT, informent nos confrères de Radio 1.

 
"Moana Pihatarioe, délégué général du Sapot, a précisé que les syndicats avaient préféré renoncer aux 90 millions de la prime d’efficience plutôt que d’accepter les conditions de la direction. La PDG Hina Delva et ses équipes avaient proposé de verser la prime en contrepartie d’un gel de certains acquis sur trois ans, le temps de redresser les comptes et d’activer de nouveaux "leviers de croissance"".

le Mercredi 18 Mars 2026 à 08:37 | Lu 658 fois
           


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