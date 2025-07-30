

Grève à Radio France: pas de matinale sur plusieurs antennes

Paris, France | AFP | mardi 26/08/2025 - Plus d'une vingtaine de stations du réseau Ici (ex-France Bleu) ainsi que France Culture et France Musique n'ont pas eu de matinale au deuxième jour d'un appel à la grève à Radio France contre la stratégie éditoriale, a annoncé l'intersyndicale mardi en assemblée générale.



Des discussions doivent reprendre mercredi avec la direction, dont les projets d'arrêter la radio Mouv' et des émissions d'investigation et de reportage sont également contestés.



Les auditeurs de France Inter ont eux pu découvrir la programmation de rentrée sans perturbation, avec pour la première fois la "Grande matinale" dans son intégralité, présentée par Nicolas Demorand, Sonia Devillers et la nouvelle recrue Benjamin Duhamel.



En revanche "le journal de 13h a été raccourci et il n'y aura pas de journaux à 18h et 19h ce soir sur France inter", a affirmé Lionel Thompson, secrétaire du SNJ-CGT de Radio France, citant une information interne.



"Le taux de gréviste s'élève à 8% à Paris et 15% en région", selon la CGT.



Des chiffres que conteste la direction de Radio France qui affirme que la grève faiblit après avoir comptabilisé dans la matinée 3,4% de grévistes pour le siège parisien et 5,8% sur l'ensemble des antennes, contre 10,7% lundi.



En assemblée générale des personnels, l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, SNJ, Sud et Unsa) a appelé à poursuivre la mobilisation avant les nouvelles discussions.



"L'important est de tenir. D'autant plus que l'actualité politique nous invite à le faire car il est fort possible que la réforme de l'audiovisuel soit repoussée à plus tard", a martelé Renaud Dalmar de la CFDT, en référence au risque d'une chute du gouvernement qui va se soumettre à un périlleux vote de confiance le 8 septembre.

