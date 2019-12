Grève : Les parents d'élèves invitent les maires à prendre des mesures pour la sécurité des enfants

Tahiti, le 2 décembre 2019 - Les enseignants du premier et du second degré ont indiqué leur intention de soutenir jeudi le mouvement de grève nationale, contre la réforme des retraites. Dans le cadre de ce mouvement social, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (Fapeep) a appelé lundi l'ensemble des maires du fenua, "à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des enfants dans les écoles publiques."



Une journée de grève est organisée ce jeudi 5 décembre à l’appel de l’intersyndicale des fonctionnaires d’Etat en Polynésie française. Le mouvement prévoit d’être massivement suivi par les personnels enseignants, techniques, et administratifs de l’éducation. Ce mouvement de revendication est organisé à Tahiti en solidarité avec la manifestation nationale du 5 décembre, contre le projet Delevoye de réforme des systèmes français de retraite.



Pour prévenir tout incident dans les cours d'école, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (Fapeep) a appelé lundi par voie de communiqué l'ensemble des maires du fenua, "à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des enfants dans les écoles publiques du premier degré (…) En cas d'insuffisance de personnels pour assurer l'encadrement des enfants, la fermeture des écoles doit être envisagée."



La Fapeep invite également les directions des écoles à ternir informés les parents d'élèves des mesures qui seront prises, de sorte à ce qu'ils prennent leurs dispositions suffisamment à l'avance pour faire garder leur enfant.