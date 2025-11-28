

Grenoble : la police tire et blesse un homme menaçant avec un couteau

Lyon, France | AFP | lundi 22/12/2025 - Un policier a tiré à deux reprises et blessé un homme qui le menaçait avec un couteau, lundi matin dans une avenue du centre-ville de Grenoble, a indiqué le parquet de la ville.



Agé de 34 ans, il a été hospitalisé et son pronostic vital n'est pas engagé, selon la même source.



Les policiers ont d'abord été appelés vers 09H00 pour un homme qui avait menacé avec un couteau le personnel d'une auto-école dont il était client.



Il a pris la fuite à l'arrivée des policiers, qui l'ont alors poursuivi. Puis il a tenté "de porter des coups de couteau à deux des policiers", a indiqué dans un communiqué Inès Delay, procureure-adjointe de Grenoble.



L'un des fonctionnaires a, "en réponse", tiré à deux reprises, blessant le suspect à une main et au thorax.



Le blessé a été hospitalisé et a subi une opération lundi dans l'après-midi, selon la même source.



Il voulait contester son exclusion récente de l'auto-école, "survenue à la suite de violences dénoncées par le personnel" début décembre, et qui faisaient l'objet d'une enquête, a précisé Mme Delay.



"A ce stade des investigations", il n’est "pas établi que des menaces terroristes aient été proférées par l’intéressé à l’encontre de quiconque", a ajouté la procureure-adjointe.



Selon une employée de l'auto-école qui a témoigné au téléphone auprès de l'AFP, l'homme est arrivé sur le pas de la porte et "a dit qu'il voulait récupérer son dossier".



"Après, il a déclaré qu’il avait un couteau et l’a sorti", a-t-elle ajouté sous couvert d'anonymat, décrivant un "couteau de chasse" avec une lame "de 10 à 15 cm".



"Il a un peu reculé et mon chef a eu le temps de fermer la porte à clé", avant d'appeler la police, a-t-elle poursuivi.



Selon la procureure-adjointe, l’homme est déjà connu pour des violences commises en 2017, 2022 et 2023, classées sans suite "pour la plupart compte tenu de son état psychiatrique".



Une enquête pour "tentatives d’homicides contre personnes dépositaires de l’autorité publique et violences avec arme", a été confiée à la police judiciaire locale.



Une autre a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) à la suite de l'usage par le policier de son arme de service.



Samedi midi dans le centre d'Ajaccio, un homme de 26 ans armé d'un couteau a menacé des passants avant d'être tué par la police.

le Mardi 23 Décembre 2025 à 02:37 | Lu 67 fois





