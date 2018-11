Grand jeu concours Happy XMAS 2018 !

PAPEETE, le 20 novembre 2018 (COMMUNIQUE). Pour la fin de l’année, la Pacifique des Jeux organise en partenariat avec Tahiti Infos, Radio 1, Tiare FM, les magasins Champion, les stations Shell et Pacific et Tahiti Nui Helicopters, le grand jeu concours » Happy XMAS » !



Pour ceux qui ne connaissent pas encore Happy XMAS, il s’agit d’un jeu concours avec 5 tirages au sort, ayant lieu en direct, chaque jeudi sur Radio 1 et Tiare FM. Le premier aura lieu le 29 novembre prochain, puis le 6, le 13, le 20 et le 27 décembre 2018.



Il y a au total plus de 2.000.000 F de cadeaux répartis en 105 dotations. Aussi, la valeur des dotations augmente crescendo de tirage en tirage. Seuls les bulletins ramassés lors de la semaine précédant le tirage seront utilisés pour le tirage du jeudi. Alors que pour le super tirage du 27 décembre, l’ensemble des bulletins seront comptabilisés. Il est donc possible de gagner plusieurs fois.



Pour participer, il vous suffit de joindre 5 tickets non gagnants des jeux Emeraude, Coco Bingo, Ia Orana ou ‘Ori Tahiti, à un bulletin de participation disponible chaque jour dans le Tahiti Infos et de le glisser dans une des urnes en points de vente. Bien sûr vous devez aussi être majeur.



Vous aurez peut-être la chance de remporter : des circuits panoramiques en hélicoptère offerts par Tahiti Nui Helicopters, des smartphones offerts par Vodafone, des pleins d’essence offerts par les stations Shell et Pacific, des caddies offerts par les magasins Champion, sans oublier des pochettes cadeaux de tickets à gratter de la Pacifique des Jeux !



Enfin, durant 3 semaines au mois de décembre, la Caravane de Noël se rendra en point de vente de la Pacifique des Jeux sur Tahiti et Moorea. Vous pourrez défier nos animateurs et tenter des gagner des goodies ou bien encore des bons à valoir à échanger contre des tickets à gratter !



Rendez vous pour le premier tirage le 29 novembre à 11h sur Radio 1 et Tiare FM !