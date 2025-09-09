

Gouvernement Lecornu. On prend (presque) les mêmes, et on recommence

Paris, le 5 octobre 2025. Emmanuel Macron a nommé dimanche une première salve de 18 ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu, dont les principales nouveautés sont le macroniste Roland Lescure à l'Economie et le retour de Bruno Le Maire, aux Armées. Manuel Valls reste à l'Outremer.

Statu quo à tous les postes-clé, ou presque: la première partie du gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilée dimanche, avec des reconductions en pagaille, le retour surprise de Bruno Le Maire aux Armées et l'arrivée à Bercy du député Renaissance Roland Lescure.



Depuis le parvis de l'Elysée, le secrétaire général de la présidence Emmanuel Moulin a dévoilé 18 noms, la plupart connus, avec pas moins de 12 ministres démissionnaires renommés à leur poste ou ailleurs.



Bruno Retailleau à l'Intérieur, Gérald Darmanin à la Justice, Elisabeth Borne à l'Education nationale, Manuel Valls aux Outre-mer, Catherine Vautrin au Travail et à la Santé, Annie Genevard à l'Agriculture, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Rachida Dati à la Culture...



Nommé depuis près d'un mois, Sébastien Lecornu aura donc multiplié les consultations pour atterrir sur un organigramme très proche de celui de son prédécesseur François Bayrou.

Un premier Conseil des ministres est convoqué lundi à 16H00 autour d'Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée.

La liste sera "complétée par des ministres délégués après les déclarations de politique Générale à l'Assemblée nationale (mardi) et au Sénat (mercredi)", a indiqué l'entourage du Premier ministre. "Il restera très resserré", a-t-on ajouté, sans doute autour de 25 membres au total.



Sébastien Lecornu est donc attendu de pied ferme à l'Assemblée mardi, par des oppositions prêtes à le censurer. Nul doute que la gauche comme le Rassemblement national, qui ne cessent d'appeler à la "rupture", risquent d'accueillir fraîchement cette vague de reconductions ministérielles. La "rupture", Sébastien Lecornu l'avait pourtant promise dès son premier discours de Premier ministre.



"Tout ça pour ça ? Le gouvernement Lecornu est un cortège de revenants à 80% de LR et anciens LR embauchés pour continuer une politique qui a provoqué tant de souffrance populaire", a tancé sur X le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, dont les troupes ont appelé à une censure dès cette semaine à l'Assemblée.



"Le gouvernement annoncé ce soir, composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse, a décidément tout de la continuité, absolument rien de la rupture que les Français attendent", a raillé le président du RN Jordan Bardella sur X.



L'une des rares nouveautés est à trouver du côté du ministère de l'Economie, où Eric Lombard va laisser sa place au député Renaissance Roland Lescure, plutôt considéré comme un membre de l'aile gauche de la macronie, alors que le camp présidentiel cherche à convaincre les socialistes de ne pas le censurer.



Aux Comptes publics néanmoins, la macroniste Amélie de Montchalin poursuit à son poste et sera en première ligne pour l'âpre discussion budgétaire attendue cet automne au Parlement.



La grosse surprise du soir est venue de l'hôtel de Brienne: le nouveau ministre des Armées s'appelle... Bruno Le Maire, l'ancien locataire de Bercy et mentor politique de M. Lecornu. M. Le Maire est aussi une des cibles préférées des oppositions qui lui attribuent régulièrement la responsabilité d'une partie du dérapage budgétaire.

Les ministres de plein exercice Élisabeth Borne, ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et du Numérique ;

Bruno Retailleau, ministre d'État chargé de l'Intérieur ;

Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, en charge de la Justice ;

Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des solidarités et des Familles ;

Manuel Valls, ministre d'État chargé de l'Outre-mer ;

Éric Woerth, ministre de l'aménagement des territoires et de la Décentralisation

Bruno Le Maire, ministre d'État, chargé des Armées

Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Naïma Moutchou, ministre de l'Action publique

Agnès Pannier-Runacher , ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

Rachida Dati, ministre de la Culture

Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

Amélie de Montchalin, ministre des Comptes Publics

Philippe Tabarot, ministre des Transports Les ministres délégués Aurore Bergé, chargée de l'égalité entre les femmes et le hommes et de de la lutte contre les discriminations et porte-parole du gouvernement

Mathieu Lefèvre, ministre chargé des Relations avec le Parlement

Rédigé par AFP le Dimanche 5 Octobre 2025 à 08:04 | Lu 461 fois



