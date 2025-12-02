

Gouvernance régionale des pêches

Tahiti, le 30 décembre 2025 - Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, et Taivini Teai, ministre des Ressources marines, ont rencontré Pamela Maru, cheffe de l’Agence du ministère des Ressources marines des îles Cook. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les enjeux actuels et à venir de la gouvernance des pêches dans le Pacifique.



Moetai Brotherson et Taivini Teai ont rencontré la cheffe de l’Agence du ministère des Ressources marines des îles Cook. Les échanges ont principalement porté sur les défis économiques du secteur halieutique, dans un contexte marqué par la baisse des taux de capture. Les participants ont souligné l’importance de trouver un équilibre entre la rentabilité des activités de pêche, la prise en compte des intérêts locaux et la stabilité des filières.



La rencontre a également permis de réaffirmer l’importance de la coopération régionale, notamment pour renforcer les capacités des territoires insulaires et soutenir le développement de l’aquaculture ainsi que des pêches côtières et lagonaires.



Enfin, la Polynésie française et les îles Cook ont exprimé leur volonté commune de poursuivre et de renforcer leur collaboration. Des perspectives de coopération renforcée ont été évoquées, incluant la rédaction d’un protocole d’accord afin de structurer les futures actions communes dans les domaines du développement durable et de la gestion des ressources marines.

