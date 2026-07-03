

Glissement de terrain aux Iles Salomon: un premier corps a été retrouvé

Sydney, Australie, le 27 juillet 2026. Un premier corps a été retrouvé après le glissement de terrain survenu dans une mine d'or aux Iles Salomon, archipel de l'océan Pacifique, a déclaré mardi la police locale, estimant "trop tôt" pour confirmer le nombre de personnes encore ensevelies.





Le glissement de terrain s'est produit tôt lundi dans une carrière à ciel ouvert de la mine de Gold Ridge, détenue par une société chinoise et située à environ 25 km au sud-est de la capitale, Honiara, a déclaré l'entreprise.



Le commissaire de police par intérim, James Aitorea, a déclaré que le glissement de terrain avait recouvert une zone de 100 mètres sur une route d'accès au puits n°1 de la mine de Gold Ridge, et que la police élaborait un plan de sauvetage en collaboration avec les agents de sécurité de la mine.



Le corps d'un homme a été retrouvé mardi dans la matinée et remis à sa famille, précise un communiqué des forces de police.



"Il est encore trop tôt pour confirmer le nombre de personnes qui se trouvent encore ensevelies sous les décombres", a ajouté M. Aitorea.



Dix familles en détresse ont signalé au commissariat de Tetere, où a eu lieu l'accident, la disparition d'hommes de leur famille sur le site minier, a déclaré plus tôt mardi par téléphone à l'AFP un agent de police local.



Des habitants qui n'étaient pas employés par la société minière se rendaient sur le site pour chercher de l'or, et pourraient figurer parmi les victimes.



Milie Luvu, qui habite près de cette mine isolée, s'est dit "fatigué et exténué" par sa participation aux opérations de recherche. "Les gens pleurent leurs proches", a-t-il déclaré lundi à l'AFP, ajoutant: "nous sommes très tristes."



Gold Ridge a déclaré dans un communiqué que "l'incident s'était limité à une zone restreinte et non opérationnelle de la mine" et que ses activités minières se poursuivaient.



La mine de Gold Ridge, qui a entamé une phase d'expansion l'année dernière, est un contributeur majeur à l'économie des Iles Salomon, archipel de 850.000 habitants situé à quelque 2.000 km à l'est de l'Australie.



Gold Ridge Mining est majoritairement détenue par la société chinoise Wanguo International Mining, qui a déclaré en mai que la mine avait contribué l'an dernier à près d'un quart du produit intérieur brut des Iles Salomon.





Rédigé par AFP le Mardi 28 Juillet 2026 à 11:10 | Lu 77 fois





