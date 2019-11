Gilles Yau poursuivi pour agression sexuelle sur mineure

Tahiti, le 13 novembre 2019 – Le président de la Fédération générale du commerce (FGC) et patron d’Agritech, Gilles Yau, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour « agression sexuelle sur mineure » et sera jugé le 3 décembre prochain, révèle La Dépêche dans son édition de mercredi.



L’affaire était passée jusqu’ici totalement inaperçue. Le président de la Fédération générale du commerce (FGC), ancien président de la CCISM et patron de la société Agritech, Gilles Yau, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Papeete pour « agression sexuelle sur mineure » pour des faits datant de juillet 2013. C’est La Dépêche qui révèle et détaille dans son édition de mercredi les circonstances de l’information judiciaire menée entre 2015 et 2017 par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete et débouchant sur le renvoi en correctionnelle du chef d’entreprise.



A l’origine de l’affaire, la plainte d’une adolescente de 15 ans accusant Gilles Yau de viol à la suite d’une séance de photographies dénudées de la jeune mineure. L’affaire a ensuite été « correctionnalisée » avec l’accord de la plaignante. Selon nos confrères, l’intéressé nie formellement les faits et assure que le rapport sexuel avec la mineure était consenti. Gilles Yau sera jugé le 3 décembre prochain par le tribunal correctionnel de Papeete.