Gilles Cantal collaborateur de Nuihau Laurey au Sénat

PAPEETE, le 3 juin 2019 – Secrétaire général du haut-commissariat en Polynésie française entre 2012 et 2015, Gilles Cantal apparaît désormais parmi les collaborateurs du sénateur Nuihau Laurey.



Décidément Gilles Cantal ne lâche plus la Polynésie française. Après avoir intégré la fameuse commission de cadrage de la loi Morin présidée par la sénatrice Lana Tetuanui, l’acien secrétaire général du haut-commissariat entre 2012 et 2015 est désormais le collaborateur du sénateur polynésien, Nuihau Laurey.



Les deux sénateurs se partagent également les compétences du juriste Alain Moyrand et Tumata Perry. Lana Tetuanui étant également assistée de Marielle Pettinato.