Géros avec les Orange pour s’attaquer à Graffe

Tahiti, le 3 mars 2020 - Deux listes se présentent devant les électeurs de Paea aux prochaines municipales contre celle du maire sortant, Jacquie Graffe, tāvana de cette commune depuis 45 ans.



L’électorat de Paea est globalement fidèle à son maire depuis 1975. Mais si l’édile se trouve réélu à chaque élection municipale, on note que depuis quelques années ce n’est qu’après le second tour de scrutin qu’il se maintient en place. En 2020, et malgré l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime en juillet dernier, le maire sortant de Paea se présente à la tête de la liste Otahira’a No Te Hau E Te Ruperupe No Te Oire No Paea pour une huitième mandature. Il est aujourd’hui âgé de 78 ans.



Deux groupes concurrents sont en lice face à son équipe dans cette commune de la côte Ouest où résidaient 13 021 habitants au dernier recensement général de la population d’août 2017. Antony Géros, est à la tête de la liste Na Manu'ura E Rua, te Hono I Te Tumu Nui. Une liste d’ouverture constituée en association avec les militants Tahoera’a de la commune. Pour le vice-président du Tavini Huiraatira, il s’agira de la cinquième tentative d’enlever la mairie de Paea à Jacquie Graffe, cette année.



L’autre liste est conduite par Jean-Claude Hapairai, président de la fédération communale Tapura Huiraatira et ancien proche, pendant 36 ans, de l’indéboulonnable maire de Paea. Hapairai vient de passer la dernière mandature au poste de 1er adjoint de Graffe, en charge des affaires de l’aménagement et de l’urbanisme. Les relations entre les deux hommes se sont assombries lors des élections législatives de 2017. Leur brouille s’est confirmée aux Européennes de mai 2019. Le maire de Paea avait appelé à voter Les Républicains (LR) aux européennes et Tepuaraurii Teriitahi aux législatives, en contradiction avec les consignes d’alors du parti politique Tapura Huiraatira. Jean-Claude Hapairai se présente aux municipales cette année avec deux ex-colistières de Jacquie Graffe : l’ancienne sixième adjointe du maire de Paea, Teipo Teaha, et son ex-huitième adjointe, Yvette Temauri.



Les trois listes en course pour la mandature 2020-2026 à Paea se rejoignent sur plusieurs points de leur programme. Celui de l’eau potable, d’abord, avec l’ambition de la fournir à tous les foyers de la commune avant 2024, comme l’exige le Code général des collectivités territoriales. La prochaine équipe municipale devra aussi trouver une solution au phénomène des redevances d’eau impayées. À Paea, près de la moitié des redevables ne payent pas leur facture. Un vaste programme de rénovation du réseau d’adduction est également nécessaire dans cette commune où près de la moitié de l’eau transporté par le réseau fuit sur près de 62 kilomètres de réseau défectueux à rénover. Le cumul de ces fuites a été évalué, dans le dernier rapport de la chambre territoriale des comptes, à "plus de deux années de production", entre 2014 et 2018, soit 158 millions de Fcfp.



L’autre point sur lequel se rejoignent les candidats est l’opposition au projet de Route du sud. Le conseil municipal a refusé le 9 décembre à l’ajout de ce projet dans la révision du Plan général d’aménagement de la commune. Jean-Claude Hapairai a clairement marqué son opposition à ce projet alors qu’il était maire par intérim, en septembre dernier, et la liste de Na Manu'ura E Rua, te Hono I Te Tumu Nui de Tony Géros a établi son projet sur ce point en concertation avec l’association Mata Atea, qui soutient la liste en retour.