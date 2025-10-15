

Gérard Depardieu change d'avocat pour les dossiers de violences sexuelles

Paris, France | AFP | vendredi 07/11/2025 - Gérard Depardieu a récemment écarté, pour les accusations de violences sexuelles le visant, son avocat Jérémie Assous, dont la stratégie de défense était présentée comme dégradante par des parties civiles, et choisi un nouvel avocat, a appris vendredi l'AFP de sources proches du dossier.



Sollicité jeudi matin, Me Assous n'a pas répondu à l'AFP.



Le nouvel avocat, David-Olivier Kaminski, a confirmé sa désignation à l'AFP, indiquant sa volonté de "recentrer ce dossier dans une défense pénale et non dans des réponses dans le cadre du tribunal médiatique ou des réseaux sociaux, qui eux ne font pas la justice".



Il a souligné un invariable: "Gérard Depardieu proteste totalement de son innocence".



Me Kaminski est un habitué des dossiers criminels. Il gère aussi des dossiers politico-financiers, assiste le patron de Telegram, Pavel Durov, mis en cause en France, l'ex-reine des influenceurs Magali Berdah, qui dénonce le cyberharcèlement du rappeur Booba, ou encore intervient régulièrement pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.



Me Assous avait défendu Gérard Depardieu avec virulence lors du procès des "Volets verts", qui avait valu à l'acteur mi-mai à Paris une condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour les agressions sexuelles de deux femmes sur le tournage en 2021 de ce film de Jean Becker.



L'acteur a fait appel.



Me Kaminski sera aussi chargé de l'audience sur l'appel de l'acteur de 76 ans contre son renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris pour viols sur l'actrice Charlotte Arnould.



Me Assous reste chargé d'autres dossiers, notamment du contentieux avec France Télévisions autour de l'émission "Complément d'enquête" de décembre 2023 qui a précipité la chute de l'acteur, selon les mêmes sources proches du dossier.



Charlotte Arnould, qui accuse Gérard Depardieu de viols, avait annoncé à l'AFP avoir déposé plainte auprès de l'Ordre des avocats contre Me Assous qui l'avait traitée de "menteuse" pendant l'audience des "Volets verts", en sa présence.



L'actrice Anouk Grinberg a également saisi l'Ordre, estimant que Me Assous "traînait dans la boue" les parties civiles.



A l'époque du procès des "Volets verts", près de 200 avocats avaient appelé la justice à ne pas laisser la place au sexisme en audience, dénonçant de nombreuses attaques de Me Assous contre les plaignantes et leurs conseils.

le Vendredi 7 Novembre 2025






