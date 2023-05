Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef : “Il faut donner sa chance à ce gouvernement”

“Jamais un président du Medef n'était venu dans le Pacifique en Polynésie française, donc je viens d'abord réparer cet oubli. Et puis c'était d'essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment on peut aider depuis la métropole. C'est aussi enfin pour soutenir Frédéric (Dock) et ses équipes qui font un travail formidable de représentation du Medef et de porte-parolat des patrons de Polynésie.”

“J'ai vu l'autre côté de la carte postale, comme tout métropolitain qui n'est jamais venu ici. On connaît Bora Bora et les sites magnifiques. Ça reste un moment formidable. Mais il y a aussi une autre face de Tahiti et de la Polynésie française qui est celle des entreprises et des entrepreneurs avec beaucoup de gens dynamiques et conquérants qui se lèvent le matin avec l'envie de gagner des parts de marché et de faire croître leur entreprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'entrepreneurs différents et puis plusieurs entrepreneurs du Medef (jeudi) soir lors d'un dîner-débat.”

“Oui. Alors on peut voir le verre à moitié plein en se disant qu'on a retrouvé les chiffres de 2019. Et c'est vrai que lorsqu'on se remet deux ans en arrière en plein Covid, c'est quand même inespéré. Mais on peut aussi se dire qu'on a perdu quelques années par la faute du Covid. Et puis, il y a eu ici beaucoup d'années d'instabilité politique qui ont fait qu'on n'a pas beaucoup concrétisé, il y a une grande partie de la population qui est sans emploi avec un taux d'activité qui est assez faible à 53%… Donc il y a sûrement encore beaucoup à faire.”

“Non, ce n'était pas prévu pour ça.”

“Il y a eu la Une de la presse nationale, qui parlait d'un revers pour la stratégie Indo-Pacifique de la France. Mais je ne crois pas que les gens aient voté pour ou contre la stratégie Indo-Pacifique… C'est beaucoup plus un vote local. Je l'ai dit et je le dis au passage, c'est quand même une chance d'avoir une démocratie apaisée. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président actuel ce matin et le futur président cet après-midi (vendredi, NDLR) et on voit bien que la transition se passe de manière positive. Je crois que la France doit prendre acte. Je viens pour parler économie et pas politique, et ce qui nous intéresse, c'est le cap économique de ce futur gouvernement.”

“Le message est plutôt rassurant, puisqu'il parle de changement de cap progressif, mais aussi de priorités autour de l'entreprise avec la volonté que l'indépendance soit d'abord économique. Le discours qu'il nous a tenu, c'est celui de dire : on a besoin de l'économie, on a besoin des entreprises pour réussir. Après évidemment, derrière ces mots, il faut voir les premières mesures. Mais je pense qu'avec Frédéric Dock et le Medef de Polynésie, on a envie de donner sa chance à ce nouveau gouvernement et de juger sur ses actes effectifs. Le message que j'ai donné, c'est que les deux mots les plus importants sont confiance et visibilité. Nous, les entrepreneurs, comme les consommateurs, avons besoin de confiance. Si vous achetez un appartement, une maison, une voiture ou même un lave-linge, s'il y a des incertitudes, vous retardez vos achats. C'est pareil pour un entrepreneur. S'il veut investir pour acheter une machine, il a besoin de confiance et de visibilité.”

“Les entrepreneurs que j'ai vus sont très attentifs aux premiers signaux, aux premières mesures et aux premières annonces qui vont être faites par le nouveau gouvernement. Il peut y avoir une certaine appréhension chez certains. Peut-être que les plus anciens se souviennent de 2004. Mais encore une fois, je crois qu'il faut donner sa chance à ce gouvernement de démontrer qu'il est pro-économie, pro-emploi et pro-entreprises.”