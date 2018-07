Gaston Flosse visé par une enquête pour "incitation à la violence"

Attention, lorsque le Polynésien se fâche, il se fâche vraiment

PAPEETE, 3 juillet 2018 - Le parquet de Papeete a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire visant Gaston Flosse à la suite d’une plainte déposée le 2 mai dernier par le Pays, pour incitation à la violence.L’information a été dévoilée par nos confrères de Radio 1, mardi, après que les enquêteurs de la Direction de la sécurité publique aient réquisitionné des enregistrements sonores effectués lors de la conférence de presse donnée par le Tahoera’a Huiraatira le 26 avril dernier, durant l’entre-deux tours des Territoriales.En vue de critiquer l’action du gouvernement Fritch en matière d’emploi et alors que le Tapura Huiraatira était sorti favori du premier des élections pour le renouvellement des représentants de l’assemblée, Gaston Flosse n’avait pas hésité à prophétiser de grave troubles de l’ordre public, si le parti d’Edouard Fritch venait à sortir victorieux de ce scrutin.", avait dit le leader du Tahoera’a Huiraatira lors de cette conférence de presse après avoir évoqué les émeutes de septembre 1995. Lors de ces troubles populaires consécutifs à l’annonce d’une ultime série de trois essais nucléaires, après plusieurs années de moratoire, l’aéroport et une partie de la ville de Papeete avaient été incendiés, des agents des forces de l’ordre avaient été blessés. L’information avait été de notoriété internationale, avec de graves conséquences sur la fréquentation touristique. "" avait questionné Gaston Flosse en parlant milliers de Polynésiens "" : "".Le 2 mai, une plainte pour incitation à la violence a été déposée par le Pays à l’encontre de Gaston Flosse. Dans le cadre de l’enquête ordonnée à la suite par le parquet de Papeete et confiée fin-mai à la DSP, le vieux lion devrait être entendu prochainement par les enquêteurs sur les intentions qui étaient les siennes lorsqu’il a fait ces déclarations publiques.A noter aussi que le 2 mai, Edourd Fritch avait également engagé une procédure de citation directe visant Geffry Salmon pour diffamation. Le 26 avril, lors de la même conférence de presse, la tête de liste orange avait publiquement accusé l’exécutif Fritch d’acheter les électeurs au moyen de subventions, et le président de la Polynésie française d’être passé "". Geffry Salmon dénonçait notamment "". La presse avait relayé toutes ces accusations, en citant leur auteur. Cette affaire sera jugée à l’audience du 21 août prochain.