Garderie improvisée à l'école et au collège de Taaone

Tahiti, le 24 mars 2020 – Depuis lundi, l'école et le collège de Taaone accueillent les enfants du personnel soignant mobilisé dans la lutte contre le Covid-19.



Suite à l'annonce de la fermeture des établissements scolaires, les autorités du Pays avaient indiqué être en pleine réflexion pour la garde des enfants du personnel soignant, mobilisé dans la lutte contre le Covid-19.



Ainsi depuis lundi, l'école primaire, et le collège de Taaone accueillent ces enfants en question. Deux associations, l’Association de jeunesse Tumuhiva et Tamarii Maere, se sont portées volontaires pour animer ces centres d'accueil improvisés. Leur fonctionnement est financé par le ministère de l'Education.