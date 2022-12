Galapagos: découverte d'une nouvelle nurserie de requins-marteaux, en danger d'extinction

Quito, Equateur | AFP | vendredi 16/12/2022 - Une troisième nurserie de requins-marteaux, espèce en danger critique d'extinction, a été découverte dans l'archipel des Galapagos, en Equateur, a déclaré vendredi la direction de la réserve naturelle classée au Patrimoine mondial.



"La découverte de ces nouvelles zones de reproduction est très importante, surtout pour le requin-marteau, car c'est une espèce emblématique des Galapagos mais qui est gravement menacée", a déclaré un technicien du Parc national des Galapagos (PNG), Eduardo Espinoza.



Selon lui, la protection de cette espèce dans l'archipel "est un espoir pour le monde" et "cette nurserie sera incluse dans la liste des zones importantes pour la conservation des requins", une nouvelle catégorie de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



Après plusieurs voyages d'étude, les techniciens du PNG, dont M. Espinoza, ont répertorié la nouvelle nurserie du requin-marteau (Sphyrna lewini) sur Isabela, la plus grande île de l'archipel située à 1.000 km des côtes de l'Équateur.



Les nurseries offrent aux requins de moins d'un an un abri et une protection pour leur développement, a-t-il expliqué.



Deux autres nurseries de requins-marteaux avaient précédemment été localisées aux Galapagos, dans des zones restées secrètes afin de protéger l'espèce.



Dans les nurseries, les techniciens marquent les requins pour suivre leur développement et déterminer leurs chemins de migration et leurs interrelations avec d'autres espèces de requins.



Des nurseries de requins bordés (Carcharhinus limbatus) ont également été localisées aux Galapagos. La zone marine protégée de 198.000 km2 de l'archipel abrite plus de 30 espèces de requins.



Les Galapagos abritent aussi un sanctuaire de 38.000 km2, situé entre les îles Darwin et Wolf, où se trouve la plus grande population de requins du monde.