PAPEETE, le 31 mai 2019. (COMMUNIQUE) Vahinerii, grande gagnante du jeu concours RUBICOLOR, est venu récupérer son cadeau : une superbe croisière sur le Ruby Princess. Elle décoléra à bord de Air New Zealand le 13 octobre prochain pour Auckland et voguera le long des côtes néozélandaises. Le jeu concours de la Pacifique des jeux a été organisé en partenariat avec Radio1, Tiare FM, Tahiti Infos, Air New Zealand. Il est interdit aux mineurs.