Gabilou et son orchestre fêtent leurs 30 ans !

TAHITI, le 3 décembre 2019 - Le fameux chanteur polynésien Gabilou propose avec son orchestre et l’école de danse Moeata un spectacle pour fêter ses 30 ans. Près de 200 danseurs, musiciens, chanteurs devraient monter sur scène.



Depuis 1989, Gabilou évolue sur la scène de la chanson polynésienne. Il fête ses 30 ans en grand. Avec son orchestre et 190 danseurs de l’école de Moeata, il assurera plus de deux heures de spectacle.



Ce rendez-vous unique consistera en une succession de 38 tableaux. Le chanteur reprendra ses plus grands titres pour présenter une rétrospective.



" On a dû synthétiser car on avait plein de choses à montrer ", affirme Hianau, la fille de Gabilou. Elle promet "plein de surprises" pour cette soirée dont les thèmes retenus seront le partage, la famille et l’amour.