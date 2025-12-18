

Funérailles "sans chichi" pour Brigitte Bardot mercredi à Saint-Tropez

Saint-Tropez, France | AFP | lundi 05/01/2026 - Le dernier adieu à Brigitte Bardot, icône internationale du cinéma devenue passionaria de la cause animale, se déroulera mercredi à Saint-Tropez "sans chichi" et pour l'essentiel à l'abri des regards, sans Emmanuel Macron mais avec Marine Le Pen.



"La cérémonie sera à son image, avec celles et ceux qui l'ont connue et aimée. Il y aura sans doute des surprises, mais ce sera dans la simplicité comme le voulait Brigitte", explique à l'AFP Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de sa Fondation, dédiée à la protection des animaux, le combat de sa vie.



La photo, en noir et blanc, choisie pour le faire-part est celle "que Brigitte Bardot préférait" sur la banquise en 1977, tenant dans ses bras un bébé phoque. Elle trône aussi sur un rond-point à l'entrée du village de la côte varoise où elle résidait.



La Fondation, dont la star a assuré la pérennité, a demandé des bouquets "simples et colorés" de fleurs champêtres, sans roses. Mais des tenues foncées, miroir du noir que portait BB depuis des années en signe de "deuil des animaux".



La cérémonie religieuse, sur invitation, doit débuter à 11H00 à Notre-Dame de l'Assomption, petite église du XVIe siècle aux murs peints de couleurs chaudes et au clocher ocre et sienne emblématique du petit village de pêcheurs qui a vu éclore le mythe BB, symbole notamment d'une liberté sexuelle sulfureuse pour l'époque.



Elle-même a largement contribué à le placer sur la carte de la jet-set mondiale, avant de fustiger l'explosion de luxe et le tourisme de masse qui l'ont profondément transformé.



Plusieurs artistes sont attendus. Aucune indication n'a été donnée sur la présence éventuelle du fils de Bardot, de ses petites-filles et de ses arrière-petites-filles.



Nicolas-Jacques Charrier, 65 ans, vit à Oslo et a entretenu une relation compliquée avec sa mère, qui s'était dite dénuée d'instinct maternel et l'avait laissé à son père, Jacques Charrier, décédé en septembre.



La soeur de Brigitte, Mijanou, 87 ans, et qui a elle-même connu une brève carrière au cinéma, ne devrait pas faire le déplacement depuis Los Angeles.



- "Icône de ma jeunesse" -



Seule confirmation pour l'instant: Marine Le Pen a annoncé qu'elle s'y rendrait "à titre personnel et amical" pour exprimer "l'affection, la gratitude et l'admiration" qu'elle a pour Brigitte Bardot et soutenir son époux Bernard d'Ormale, ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen.



A Saint-Tropez, le public pourra suivre la cérémonie sur des écrans géants disposés devant les yachts sur le port et sur la place des Lices.



En attendant, des admirateurs ont déposé fleurs, petits mots et peluches devant une statue dorée de l'actrice et sur la route menant à La Madrague, la maison de pêcheur où elle a vécu et s'est éteinte à 91 ans entre Noël et le jour de l'An.



Depuis une semaine, des dizaines de personnes ont aussi signé le registre de condoléances installé sur une petite table à l'entrée de la mairie, où le drapeau est resté en berne.



"Merci Brigitte, l'icône de ma jeunesse. Vous étiez un modèle pour moi, une femme libre qui préfère souvent les animaux aux hommes", a ainsi écrit une femme, au milieu de messages en français, en allemand, en italien, en russe...



Le président Emmanuel Macron, que l'actrice n'appréciait guère, ne fera pas le déplacement mercredi.



Malgré la personnalité clivante de l'actrice et chanteuse, proche de l'extrême droite et plusieurs fois condamnée pour propos racistes et homophobes, l'Elysée a proposé de lui organiser un hommage à l'image de ceux rendus ces dernières années à Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Jean-Paul Belmondo. Mais sa famille n'a pas donné suite.



L'inhumation se déroulera dans l'intimité au cimetière marin, face à la Méditerranée, où un ouvrier est venu lundi matin graver le nom de Brigitte Bardot sur le caveau où reposent déjà ses parents et grands-parents maternels.



Même si elle avait plusieurs fois évoqué son désir d'être enterrée à La Madrague, elle a finalement opté pour le cimetière, où reposent aussi Eddie Barclay, Pierre Bachelet ou encore Roger Vadim, son premier mari qui l'avait propulsée vers la gloire avec "Et Dieu... créa la femme" en 1956.



Après l'inhumation, un hommage ouvert à tous est prévu au Pré des pêcheurs: "À ce moment-là, tout le monde l'évoquera et partagera ses plus beaux souvenirs avec elle", explique la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, à Var-Matin.

