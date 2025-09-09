

Fruits, plantes et animaux : la foire agricole 2025 ouvre ses portes à Outumaoro



Tahiti, le 25 septembre 2025 - La 39e Foire agricole a ouvert jeudi à Punaauia. Officiels, agriculteurs et visiteurs se sont mêlés dans une ambiance chaleureuse. Des stands venus de tout l’archipel dévoilent fruits, plantes et savoir-faire anciens. Entre parfums de taro, rires d’enfants et casse-tête du stationnement, la Polynésie agricole se raconte avec fierté.



Car la véritable vedette reste cette marée de 240 exposants – agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, artisans – qui accueillent avec sourire les 60.000 visiteurs attendus jusqu’au 5 octobre. “Je suis venue avec des idées précises de ce que je veux”, confie Doris, 73 ans, en rangeant, dans son sac en toile, le gingembre mangue de chez Fāora lab. “J’adore ce qu’ils font. Ils sont de Raiatea, donc je profite pour m’approvisionner : fruits séchés, poudre de gingembre, frites de manioc que je n’ai jamais testées…” Autour d’elle, le parfum de fruits se mêle à celui des fleurs tropicales. Ce jeudi matin, un soleil éclatant écrasait le site de la 39e Foire agricole , rendant les allées vibrantes et un peu étouffantes à Outumaoro. Pourtant, rien n’a découragé la foule venue assister à l’ouverture officielle. Sous le grand chapiteau, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a partagé la scène avec Thomas Moutame, président de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL). Discours d’encouragement, rappel de l’importance du “manger local”, salut aux agriculteurs et aux artisans : la cérémonie a donné le ton. Mais une fois les rubans coupés et les micros rangés, c’est surtout l’ambiance des allées qui a pris le dessus.Car la véritable vedette reste cette marée de 240 exposants – agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, artisans – qui accueillent avec sourire les 60.000 visiteurs attendus jusqu’au 5 octobre. “Je suis venue avec des idées précises de ce que je veux”, confie Doris, 73 ans, en rangeant, dans son sac en toile, le gingembre mangue de chez Fāora lab. “J’adore ce qu’ils font. Ils sont de Raiatea, donc je profite pour m’approvisionner : fruits séchés, poudre de gingembre, frites de manioc que je n’ai jamais testées…” Autour d’elle, le parfum de fruits se mêle à celui des fleurs tropicales.





"A la découverte des temps anciens"



Depuis les Australes, Tepuai Vahitua et sa famille ont mis des mois à préparer leur stand. “Depuis hier soir on est là, raconte la jeune femme. On vient chaque année depuis 2019 pour promouvoir nos produits locaux. Pour nos jeunes, pour qu’ils mangent local.” Leurs dizaines de sacs de taro, de choux et de patates douces ont voyagé en bateau avant de trouver place sur des tables, entourées de curieux.



Les visiteurs savourent. Cannelle, mère de deux enfants, farfouille parmi les plantes : “On trouve de moins en moins d’endroits pour en acheter. Ici il faut faire le tour, il y a tous les prix.” D’autres viennent en famille pour la simple découverte. “L’attrait principal, ce sont les animaux”, sourit un parent d’élève en surveillant la petite Louise, 4 ans, qui s’extasie devant les lapins tandis que son camarade Manahau préfère “les gros animaux”. Dans un enclos voisin, Jean Fatmo et Marie-Jeanne, de la ferme de Faaone, observent la curiosité des enfants : “On aime bien venir, voir du monde. L’idée, c’est aussi de vendre nos lapins et nos chinchillas.” Depuis les Australes, Tepuai Vahitua et sa famille ont mis des mois à préparer leur stand. “Depuis hier soir on est là, raconte la jeune femme. On vient chaque année depuis 2019 pour promouvoir nos produits locaux. Pour nos jeunes, pour qu’ils mangent local.” Leurs dizaines de sacs de taro, de choux et de patates douces ont voyagé en bateau avant de trouver place sur des tables, entourées de curieux.Le thème choisi par la CAPL, “À la découverte des temps anciens – I tera rā tau”, se glisse partout : dans les démonstrations de cultures vivrières – taro, ‘ūmara, ‘uru, manioc, banane –, dans les stands qui rappellent les savoir-faire des aïeux. Norma Poetai, agricultrice de Mataiea surnommée la “reine de la banane”, ne manque pas de le rappeler : “C’est pour notre santé, pour montrer aux jeunes qu’on a tout ici, qu’on n’a pas besoin de produits conservés. Puis on vient aussi pour rencontrer le monde, échanger entre agriculteurs des îles.”Les visiteurs savourent. Cannelle, mère de deux enfants, farfouille parmi les plantes : “On trouve de moins en moins d’endroits pour en acheter. Ici il faut faire le tour, il y a tous les prix.” D’autres viennent en famille pour la simple découverte. “L’attrait principal, ce sont les animaux”, sourit un parent d’élève en surveillant la petite Louise, 4 ans, qui s’extasie devant les lapins tandis que son camarade Manahau préfère “les gros animaux”. Dans un enclos voisin, Jean Fatmo et Marie-Jeanne, de la ferme de Faaone, observent la curiosité des enfants : “On aime bien venir, voir du monde. L’idée, c’est aussi de vendre nos lapins et nos chinchillas.”





L’ombre se fait rare et les visiteurs tentent de se cacher auprès des artisans où on croise Fanny, de la société Mama Coco de Raiatea, qui vend les sirops de fruits locaux. “C’est notre première foire, explique-t-elle. Le challenge était la logistique afin de préparer les grandes quantités de nos produits. On se prépare depuis trois mois.” Non loin, Rino d’Agri Tahiti espère “faire le chiffre et se faire connaître” avec ses engrais bio et outillages de jardin, même si la matinée a démarré doucement.



Reste l’éternel casse-tête : se garer. Entre les files de voitures sur la route de ceinture et les parkings improvisés, certains visiteurs maugréent. “Je viens occasionnellement pour les plantes, confie Jane, mais c’est difficile de se garer, sinon je viendrais plus souvent.” Même constat chez Claude, 76 ans : “On est venus se promener, manger des choses locales, mais c’est cher et compliqué de trouver une place.”



Malgré cela, la bonne humeur domine. Les allées de gravier bruissent de conversations et de conseils de culture. Chacun repart avec une plante, quelques légumes, un sachet de fruits séchés ou une simple idée pour son jardin. Mais la foire est plus qu’un marché : un rendez-vous où la Polynésie agricole se raconte, fière de ses racines et tournée vers l’avenir.



La Foire agricole de Polynésie française se tient jusqu’au 5 octobre, tous les jours de 8 heures à 17 heures sur le plateau d’Outumaoro à Punaauia.

Rédigé par Darianna Myszka le Jeudi 25 Septembre 2025 à 15:24 | Lu 234 fois



