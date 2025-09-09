

​Cap sur la 39e Foire Agricole

Tahiti, le 17 septembre 2025 - La Foire agricole de Polynésie française revient du 25 septembre au 5 octobre prochains, sur le site de Outumaoro à Punaauia. Cet événement, devenu incontournable, réunit chaque année des milliers de visiteurs autour de la richesse du monde agricole et des savoir-faire traditionnels. Cette année, le thème retenu est “I Tera rā tau – Aux temps anciens”.





Cette 39e édition mettra en lumière les pratiques vivrières d’autrefois, les modes d’alimentation traditionnels et les savoir-faire ancestraux. Plus de 240 exposants sont attendus. Producteurs venus de tous les archipels, éleveurs, horticulteurs, artisans, transformateurs et restaurateurs partageront avec le public le meilleur du “100 % local”. Aucun produit importé ne sera proposé, afin de valoriser les richesses du Fenua.



Avec près de 60.000 visiteurs attendus, la Foire agricole reste le plus grand événement du secteur primaire en Polynésie française et un événement de référence dans l’agenda de l’année. Elle reflète l’engagement de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), du ministère de l’Agriculture et de ses partenaires pour soutenir la production locale, transmettre les savoirs et rapprocher les générations.



La foire sera ouverte tous les jours de 8 heures à 17 heures.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 17 Septembre 2025 à 17:55 | Lu 188 fois



