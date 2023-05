Fritch se ressaisit à Pirae

Tahiti, le 30 avril 2023 – En tête mais égratigné par la perte de ses voix à Pirae au premier tour, le président du Tapura et maire de la commune Édouard Fritch a gagné 1 300 voix en deux semaines, quand le Tavini n'en a pris que 700 et A Here un peu moins de 400. Le président sortant échoue à une poignée de voix de la majorité absolue dans sa commune, mais son alliance avec le Amuitahira'a de Gaston Flosse semble avoir payé sur ses terres.