Fritch parle économie et gestion sanitaire avec les maires

Tahiti, le 24 juillet 2020 - Le président Edouard Fritch, en compagnie de son gouvernement, a réuni, jeudi, un grand nombre de maires et d’élus municipaux pour faire le point avec eux sur la situation économique après la crise du Covid-19 et sur la gestion sanitaire actuelle, notamment en ce qui concerne les touristes.



Economie, rentrée des classes en août prochain, accueil des visiteurs qui arrivent par la mer et des touristes depuis la réouverture des vols internationaux… les sujets ont été nombreux jeudi lors de la réunion régulière entre le président Edouard Fritch, son gouvernement, les maires et les élus locaux.

Parmi les discussions abordées, Edouard Fritch est revenu sur les mesures qui ont été prises pour enrayer la propagation du Covid-19 en Polynésie française et sur les mesures de soutien à l’économie et aux salariés qui ont été prises à ce jour.

Revenant sur l’ouverture des frontières, Edouard Fritch a mis en exergue toutes les dispositions mises en place pour éviter la circulation du coronavirus, notamment avec l’obligation pour les visiteurs de présenter un test négatif effectué trois jours avant le voyage, ainsi que de réaliser un auto-test quatre jours après leur arrivée.

Les élus ont, quant à eux, demandé un certain nombre de précisions concernant la gestion de la ren-trée des classes à la mi-août ou l’accueil des visiteurs qui arrivent par la mer.