Fritch évoque une "autre solution" pour la ​Route du sud

Une "autre solution" est même allé jusqu’à évoquer le président Fritch, quelques instants plus tard. Mais interrogé sur le possible abandon de ce projet, il est catégorique : "Non. Au nom des populations de la Presqu’île, on ne peut pas renoncer. Il nous faut trouver une solution qui soit acceptable (…) au moins par une majorité de la population. Je pense aux populations de Teva i Uta, de Papara… Aux enfants qui se lèvent à 4 heures du matin, aux gens qui vont travailler en ville et qui passent 3 heures par jour en voiture. (...) Il faut peut-être se rapprocher plus de la montagne, voire passer par la montagne… Je ne sais pas. Il y a beaucoup de solutions. On me dit que la voie maritime n’est pas adaptée. Vous savez, j’essaie d’être transparent avec ce projet. On aurait pu réviser le PGA de Paea et cacher ce projet. Ce serait beaucoup plus calme aujourd’hui. Mais je pense qu’il est important d’informer la population que ce projet existe. De toute façon, ils m’ont entendu annoncer que la Route du sud allait voir le jour, dans 5 ans, dans 10 ans ou 15 ans. Il nous faut commencer. On ne peut pas continuer à faire souffrir ces populations, matin et soir. Et puis Paea a besoin d’un peu plus de sécurité sur ses routes."