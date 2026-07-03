

Fritch choisit Raffin pour lui succéder à Pirae

Tahiti, le 28 juillet 2026 – Le secret n’en était plus vraiment un. Édouard Fritch l’a confirmé lundi soir : s’il est élu sénateur le 27 septembre prochain, c’est son premier adjoint Yvonnick Raffin qu’il souhaite voir lui succéder à la tête de la mairie de Pirae. Un choix qui ne fait pas forcément l’unanimité au sein de sa majorité municipale, mais que le président du Tapura assume désormais publiquement. Reste que le dernier mot appartiendra au conseil municipal.





Cette fois, le nom est lâché. Depuis qu’Édouard Fritch a officialisé sa candidature aux sénatoriales aux côtés de Lana Tetuanui, Yvonnick Raffin faisait figure de favori pour reprendre les clés de la mairie de Pirae. Interrogé lundi soir à l’issue du conseil politique du Tapura, le tavana a confirmé ce qui se murmurait depuis plusieurs semaines : "Sur la mairie de Pirae, j’ai choisi mon premier adjoint, ce sera Yvonnick Raffin".



Un choix qu’Édouard Fritch justifie d’abord parce que le rôle joué par son ancien ministre des Finances dans les grands projets engagés par la commune. Nouveau cimetière, futur centre-ville, investissements financés notamment par l’emprunt : « C’est aussi en partie ce monsieur qui nous a débrouillés pour que nous puissions avoir tout", explique-t-il, évoquant encore "3 à 4 milliards d’emprunts". Mais aussi par son ancrage local : "Je pense que c’est un garçon de Pirae".



Mais le président du Tapura sait aussi que la personnalité de son premier adjoint ne fait pas l’unanimité. Et ne cherche d’ailleurs pas vraiment à l’esquiver : "Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il est un peu te’ote’o -fier, orgueilleux, NDLR- un peu machin. Il y a toujours… il faut peser le pour et le contre". Avant de revenir à l’essentiel selon lui : "On a besoin de s’occuper des jeunes, de s’occuper des vieux, de s’occuper de la population. Le reste viendra tout seul".



Un choix qui devra passer par le conseil municipal



Car Édouard Fritch peut choisir son héritier, mais il ne peut pas le nommer. S’il est élu au Sénat le 27 septembre, les règles de non-cumul l’obligeront à quitter la mairie. Et puisqu’il a déjà annoncé vouloir conserver son siège à Tarahoi, il devra également abandonner celui de conseiller municipal. Impossible, en effet, de siéger à la fois au Sénat, à l’assemblée et au conseil municipal. Il n’y aura donc pas de nouvelle élection municipale à Pirae. Après son départ, le conseil municipal devra être convoqué pour élire un nouveau maire, en principe dans les quinze jours. Et c’est bien là que le choix personnel d’Édouard Fritch devra encore convaincre ses propres élus.



Sur le papier, le rapport de forces lui est largement favorable : la liste Amui Tatou no Pirae a remporté 27 des 33 sièges en mars dernier. Mais le nom d’Yvonnick Raffin a déjà suscité quelques réserves dans les rangs de l’équipe municipale. Édouard Fritch ne le nie qu’à moitié. À la question de savoir si ses troupes le suivront dans son choix, il répond : "Ça fait trois fois qu’on en parle. Ça va… Il y a toujours… mais ça va, je pense qu’on est dans la majorité". Une façon de rappeler que si le passage de témoin est désormais publiquement annoncé, il reste encore à s’assurer que toute l’équipe municipale est prête à le suivre.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 28 Juillet 2026 à 10:23 | Lu 464 fois



