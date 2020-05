Fret : Les armateurs rassurés sur l'A400M

Dans le cadre de l’opération Résilence, l’état-major des armées a positionné en Polynésie française depuis le 25 avril un avion A400M Atlas permettant de transporter une charge maximale de 35 tonnes et disposant d’une allonge de 8 700 km en soutien aux services de l’État pour faire face aux urgences durant crise du Covid-19 au fenua.



Jeudi dernier, cet avion militaire a effectué une mission de transport en direction de Tubuai, Raivavae et Rimatara aux Australes avec plus de 15 tonnes de denrées alimentaires, de matériels divers et de colis postaux à son bord.



La veille, la société Tuhaa Pae s’étonnait d’apprendre sa mise à disposition de “à des fins commerciales pour l’archipel des Australes”, dans un courrier adressé au représentant de l’Etat en Polynésie.



Le 30 avril, une lettre à Dominique Sorain rédigée par Elias Salem et cosignée par les armateurs des navires Aremiti, Aranui, Cobia, Dory, Maupiti Express, Tuhaa Pae, Terevau, Hawaikinui et Nukuhau, Mareva Nui, et Taporo 6, 7, 8, 9, demandait “la faveur d’une audience urgente” au représentant de l’Etat : “Il a été porté à ma connaissance que l’avion A400M s’apprête à effectuer le transport de deux groupes électrogènes de la société Edt-Engie à destination de l’atoll de Rangiroa”, s’y étonne le patron de la société armatrice du Maris Stella. “Déjà que l’on n’a pas beaucoup de fret en ce moment, si l’avion militaire se met à en faire ça nous pose problème. Depuis la semaine dernière mon père se démène pour avoir du fret. En ce moment, il n’y a rien du tout”, justifiait lundi son fils, Heimana Salem.



En fin de semaine dernière, les agents de la société Edt en poste sur l’île auraient en effet informé la société Maris Stella de l’arrivée des générateurs par l’avion militaire en sollicitant les services de l’armateur pour déplacer ces équipements de l’aéroport jusqu’à la centrale électrique. On comprend que dans ce contexte l’information ait mis le feu aux poudres. Mais aucune demande officielle n’a été faite par Edt-Engie, assure Christophe Deschamps.



Quant au transport de marchandise en direction des Australes, le 30 avril dernier, il été organisé sur demande du maire de Tubuai après l’incendie, mi-mars, du principal magasin d’alimentation de l’île. “Cette livraison fait suite à une demande écrite du maire (…) avec une urgence avérée en l’absence de rotation prévue par le Tuhaa Pae avant plusieurs jours.”



Le transporteur militaire n’a pour l’instant aucune nouvelle livraison de prévue. “Les armateurs seront prévenus le cas échéant”. En cas d’urgence, l’avion est positionné en Polynésie jusqu’au 25 mai prochain.