Frère des arbres : une vision du monde

A travers le point de vue de Mundiya, Frère des arbres, qui a déjà remporté sept prix, dénonce le problème de la déforestation et du business de l’exportation. « Le regard de Mundiya est intéressant car il ne rejette pas la faute uniquement sur les exploitants mais aussi sur les Papous. Son regard est ouvert », raconte Marc Dozier que l’on aperçoit dans le film. Le réalisateur a voulu montrer dans son documentaire les coulisses et le travail de son équipe. « C’était important car lorsqu’on cache la technique, on cache ce qu’on est et, pour moi, le documentaire est là pour interroger la réalité », explique Marc Dozier qui a ainsi soulevé le voile pour permettre aux spectateurs de mieux comprendre. Drone, système de câbles pour filmer au plus près les arbres et donner un côté intimiste… Presque ou tout est montré au public. Il aura fallu pas moins d’un an pour réaliser ce film dont deux mois de tournage. Chaque équipier y a apporté sa touche, son investissement. « Ils ont tous mis leur cœur sur la table. Tout le monde a collaboré au film même Mundiya qui a suivi les étapes après le tournage, un peu comme un réalisateur. Il avait des remarques pertinentes que nous avons prises en compte », explique Marc Dozier qui a d’ailleurs projeté le film chez les Papous. « Les réactions ont été fortes. Non seulement ils comprennent mieux les problématiques mais ils sont aussi très fiers ». Le réalisateur français, qui parle la langue des Papous, ne compte d’ailleurs pas en rester là. Il a déjà plusieurs autres projets de films avec Mundyia. « On prépare trois nouveaux films. On va partir au Japon, au Brésil et en Italie. On manque d’argent mais on a bon espoir. On slalome dans des univers qui s’interrogent sur une vision du monde » .