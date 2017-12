French blue annonce des tarifs Tahiti-Paris à partir de 65 000 Fcfp

PAPEETE, le 6 décembre 2017 - La compagnie low-cost French blue vient d'ouvrir sa ligne entre la Polynésie et Paris. Désormais, l'on trouvera un aller-simple à partir de 65 000 Fcfp. Les passagers pourront également bénéficier d'une connexion internet payante.



Les tarifs tant attendus ont enfin été dévoilés. La direction de la compagnie French blue a transmis les prix qu'elle appliquera sur sa liaison Papeete-San Francisco-Paris et l'on pourra désormais faire l'aller-retour dès 130 000 Fcfp.



Dans un communiqué de presse, Marc Rochet, Président de French blue s'est réjoui de la nouvelle : "Nous sommes très fiers de proposer aujourd'hui cette nouvelle offre dans le ciel polynésien. Le succès que nous avons rencontré à La Réunion a démontré que le prix est bien le principal déclencheur d'un voyage. Nous sommes ainsi convaincus que, grâce à notre politique tarifaire compétitive et de qualité, le trafic entre la métropole et la Polynésie française renouera avec une forte croissance. Ceci se fera bien sûr au profit du tourisme et de l'économie locale, mais surtout in fine des habitants de l'archipel".