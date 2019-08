Francis Stein démissionne du Service du patrimoine archivistique

PAPEETE, le 7 août 2019 – L’information a été publiée mardi soir au Journal officiel, le chef du Service du patrimoine archivistique par intérim, Francis Stein, a démissionné de ses fonctions le 3 juillet dernier, quelques jours après sa mise en examen pour « meurtre » dans l’affaire JPK.



Mis en examen pour « meurtre » et placé sous contrôle judiciaire le 28 juin dernier dans le cadre de l’instruction sur la disparition de l’ancien journaliste et communiquant, Jean-Pascal Couraud, en 1997, le chef du Service du patrimoine archivistique par intérim, Francis Stein, a démissionné de ses fonctions. L’information ressort du dernier Journal officiel publié mardi soir. Le chef de service a déposé sa démission le 3 juillet dernier, avec effet le 14 août.



En marge de la fête de l’autonomie le 29 juin dernier, le président du Pays Edouard Fritch avait pourtant confirmé le maintien dans ses fonctions du chef du service du Patrimoine et de la directrice de l’Environnement, Miri Tatarata, également mise en examen des mêmes chefs dans ce dossier. Contacté mercredi matin par nos confrères de Radio 1, Francis Stein a indiqué qu’il ne s’exprimerait pas avant septembre prochain, en présence de son avocat.