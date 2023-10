Francis Cabrel : “Si les gens veulent chanter avec moi…”

Tahiti, le 26 octobre 2023 - Le chanteur Francis Cabrel se prépare pour deux tours de chants samedi et dimanche à To’ata. Jeudi, il s’est livré sur ces deux soirées à venir et sur ce qui l’anime en tant que chanteur aujourd’hui.



Quel est votre sentiment pour votre troisième venue en Polynésie française ?

“Cela me fait très plaisir d’être là. C’est vraiment toujours aussi beau. Les gens ont l’air de ne pas m’avoir oublié donc c’est extrêmement agréable.”



Comment sera le spectacle ?

“On va faire celui que l’on fait en France depuis bientôt deux ans avec mon équipe qui arrive ce soir [jeudi soir, NDLR]. Il y a quatre musiciens, trois choristes. Je revisite un peu toute ma carrière. Ce n’est pas du tout le dernier album que je présente à cette occasion. Le dernier album a bientôt quatre ans. Il y aura trois nouvelles chansons de ce disque-là. J’en ai écrit une sur Toulouse, mais je ne suis pas certain de la jouer. Le reste, c’est un survol de tous mes albums, depuis le premier. J’évite aucune chanson connue. C’est un partage. Si les gens veulent chanter avec moi, cela m’arrange.”



Vous avez fait 14 albums studio. Comment choisissez-vous les titres que vous allez jouer ? C’est la demande du public ; c’est votre relation avec certains titres ?

“Je tiens compte de ce que les gens préfèrent quand même. Je croise des gens dans la rue comme hier, quand je suis allé faire un tour au marché de Papeete et ils me demandent : ‘Est-ce que vous chantez celle-ci, est-ce que vous chantez celle-là ?’ C’est leur rendez-vous, leur goût profond. Après, avec le groupe de musiciens qui m’accompagne depuis de nombreuses années, on parle, et c’est souvent eux qui me disent ‘Pourquoi tu ne jouerais pas celle-ci ?’ C’est assez collectif, en dehors des places de certaines chansons que l’on ne peut pas enlever du répertoire.”



Deux soirées, deux répertoires similaires ? Ou vous vous autorisez de ne pas forcément interpréter les mêmes chansons d’un soir à l’autre ?

“Avec le peu de mémoire que j’ai, comme je tiens une trentaine de chanson à l’esprit [rires]. Il y aura peut-être un ou deux changements, mais plus que ça, ce n’est pas possible. On est calés sur 20-25 chansons, parmi lesquelles on choisit.”



La Polynésie peut-elle vous inspirer pour la composition de chansons ?

“Je suis depuis 2-3 jours avec ma guitare sur les genoux face à l’océan. Il y a un très beau paysage, quelques vagues, des bateaux qui passent. Je me dis que ce ne serait pas une mauvaise idée de tenter d’écrire des chansons ici. Pour ça, il faut rester plus longtemps, ou revenir, ce qui ne serait pas désagréable. La Polynésie est un endroit qui a l’air assez inspirant. En ce moment, je cherche des idées. Je suis en panne d’inspiration même si je ne cherche pas à faire un disque pour demain matin. Mais je suis dans un creux entre deux albums. Ça va faire plusieurs années depuis le précédent. Et si je trouve un endroit qui me correspond… En général j’écris les chansons chez moi, mais il peut y avoir des exceptions. […] Là, j’hésite à faire des chansons parce que l’actualité est tellement brutale que je me demande si on ne devrait pas prendre le contre-pied et faire des chansons qui soient justement totalement insouciantes.”



Que vos chansons aient voyagé jusqu’ici, cela vous étonne ?

“Oui, toujours. Mes chansons voyagent beaucoup plus que moi. Je suis venu trois fois à Tahiti en 40 ans de chansons. Mes chansons sont venues avant moi, plus vite. Les gens se les sont appropriées, c’est super. C’est quasiment magique. Quand des gens dans la rue me chantent quelques lignes de mes chansons, cela m’émeut.”



En 2006, vous étiez reparti avec un ‘ukulele. Vous l’utilisez ?

“Je l’utilise toujours. C’est un de mes meilleurs instruments. Il est magnifique. Je crois que c’est du bois de manguier et tous les musiciens qui jouent avec moi sont éberlués devant cet instrument. J’ai enregistré deux chansons, peut-être trois, avec cet instrument. Il est sur quelques-uns de mes disques.”



De nombreux artistes ont votre carrière, mais ne viennent pas, ou qu’une fois au fenua. C’est votre troisième tour de chant ici. Quand on vous contacte pour venir chanter ici, vous n’hésitez donc pas.

“J’accepte tout de suite évidemment. Je n’ai pas peur de ces longues heures d’avion. Je ne sais pas pourquoi les autres hésitent. Mais pour nous, Français de la campagne française, loin de la mer, loin de tous ces paysages que vous avez, c’est quand même assez fascinant de venir vous rendre visite. À chaque fois, toute la famille embarque. Tous les musiciens sont ravis de venir ici après cette très longue tournée. Là, il est possible que l’on ne fasse plus trop de concerts. Il faut que je m’arrête pour écrire. Là, le groupe fête un peu son jubilé.”



Depuis “Petite Marie”, Francis Cabrel est toujours là et fait des concerts. Quelle est son inspiration ?

“Les chansons sont basées sur les sentiments. Quand on est très très amoureux, des chansons, tu peux en faire 50. Les chansons d’amour pour moi, c’est assez facile. Je suis sensible, facile à émouvoir, touché par plein de choses. Le sentiment d’amour pour moi est assez simple à décrire. Après, je ne peux pas parler tout le temps d’amour, il faut bien que je change de sujet de temps en temps [rires]. Et puis, si elles sont bien écrites, elles résistent au temps.”





Pratique Francis Cabrel - Trobador Tour

28 octobre 2023 - 19h30 // complet

29 octobre 2023 - 19h30 [date supplémentaire]

Place To’ata



BILLETTERIE :

• Fosse assise :

- Chaise Or : 10 000 francs (accès au cocktail d'après concert inclus)

- Chaise Cat. 1 : 8 000 francs

- Chaise Cat. 2 : 7 000 francs

• Tribunes Assises :

- Cat. 1 : 6 500 francs

- Cat. 2 : 6 000 francs

- Cat. 3 : 5 500 francs

- Cat. 4 : 5 000 francs

En vente sur www.ticketpacific.pf

Dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute.

Plus d'information :

Sur place Tee-shirts collector en vente à 2 500 francs.

Rédigé par Propos recueillis par Bertrand Prévost le Jeudi 26 Octobre 2023