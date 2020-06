France: pas de défilé du 14 juillet, mais une cérémonie avec hommage aux soignants

Paris, France | AFP | jeudi 04/06/2020 - Epidémie oblige, le traditionnel défilé sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris, pour la fête nationale du 14 juillet, sera remplacé par une cérémonie restreinte sur la vaste place de la Concorde, qui rendra hommage aux militaires et soignants mobilisés pendant la crise sanitaire.



L'absence de défilé en France à l'occasion du 14 juillet est une première depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.



Cette année, la cérémonie militaire qui s'y substituera comprendra "un dispositif resserré ramené à 2.000 participants et environ 2.500 invités", dans le respect des règles de distanciation physique, a annoncé jeudi la présidence française.



"Ce sera un 14 juillet réinventé et adapté aux circonstances", a fait valoir jeudi la ministre des Armées Florence Parly lors d'une audition parlementaire.



Il n'est pas prévu pour l'instant d'ouvrir l'événement au grand public, mais la situation pourrait être réévaluée d'ici le 14 juillet en fonction des conditions sanitaires.



La cérémonie, qui inclura un défilé aérien, "mettra à l'honneur la participation de nos armées à la lutte contre le Covid-19" et "rendra également hommage aux personnels soignants, que les Français ont applaudis chaque soir durant la période de confinement ainsi qu'à l'ensemble des acteurs mobilisés contre le virus", a indiqué l’Elysée.



Quatre pays - Allemagne, Suisse, Autriche, Luxembourg - ont été invités, pour les remercier d'avoir pris en charge dans leurs hôpitaux des patients français.



Seront ainsi mises à l'honneur les unités militaires mobilisées dans la lutte contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience, lancée le 25 mars par le président Emmanuel Macron, selon les services du Gouverneur militaire de Paris.



Le Service de santé des armées (SSA), très mobilisé depuis le début de la crise, sera particulièrement mis à l'honneur, aux côtés d'autres unités comme le régiment médical de l'armée de Terre. Ce dernier a notamment participé à l'ouverture d'une structure médicale de réanimation (EMR) de 30 lits à Mulhouse (Est).



Seront également présents des personnels de l'armée de l'Air ayant transféré des patients par voie aérienne, ou encore les équipages des porte-hélicoptères (PHA) ayant convoyé du matériel médical et des renforts Outre-mer.



Hommage au général de Gaulle



L'édition 2020 comprendra aussi un hommage au général Charles de Gaulle, célébré cette année à l'occasion d'un double anniversaire: de sa mort, il y a cinquante ans, et de l'appel du 18 juin 1940.



En ouverture de la cérémonie, un tableau lui sera consacré et l'équipage de l'unique porte-avions français - qui porte son nom - sera représenté place de la Concorde. Les deux-tiers des marins du Charles de Gaulle ont été contaminés par le nouveau coronavirus au cours de leur dernière mission en mer en date. Ils sont aujourd'hui tous guéris.



Au total, quelque 1.800 militaires participeront à cette cérémonie statique, alors que le traditionnel défilé du 14 juillet en mobilise d'habitude plus de 4.000. Aucune répétition n'aura lieu en région parisienne comme c'est le cas normalement.



Outre le respect des précautions sanitaires en vigueur, ce format réduit permet "une certaine économie, en évitant un défilé dispendieux", fait-on valoir dans l'entourage du gouverneur, alors que la France est confrontée à un choc économique brutal.



En cette année qui marque les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les cérémonies du 8-Mai avaient déjà eu lieu en format restreint, pour cause de coronavirus. A Paris, Emmanuel Macron avait présidé une cérémonie sur une place de l’Etoile quasiment vide alors que la France vivait ses derniers jours de confinement.



D'autres pays ont réduit la voilure de grandes cérémonies officielles sous la pression du Covid-19. Le 9 mai, le Russie de Vladimir Poutine a commémoré la fin de la Seconde guerre mondiale sans foules dans les rues, sans parterre de dirigeants étrangers, sans son habituelle grandiose parade d'armements. Seule la partie aérienne de la parade avait été maintenue.