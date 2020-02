France-Antilles: audience au tribunal pour permettre une offre de reprise de Xavier Niel

Fort-de-France, France | AFP | mardi 18/02/2020 - Une audience est prévue ce mardi au tribunal de commerce de Fort-de-France pour étudier la possibilité de prolonger l'activité du quotidien France-Antilles, mis en liquidation judiciaire le 30 janvier, afin de permettre à l'homme d'affaire Xavier Niel de faire une offre de reprise, a annoncé le représentant des salariés Rodolphe Lamy.



Contactée par l'AFP, la société de Xavier Niel n'a pas souhaité faire de commentaires "pour le moment".

"Il y a une demande de poursuite d'activité déposée par le procureur qui sera examinée à 14H00 (19H00 heure de Paris) au tribunal mixte de commerce, qui porte sur une poursuite d'activité jusqu'au 10 mars. Le but étant de permettre d'analyser un"e offre de reprise qui émanerait de M. Xavier Niel", a précisé à l'AFP Me Arnaud Celenice, avocat des salariés de France-Antilles Martinique.

"Est-ce une offre, une lettre d'intention? On n'en connaît ni les tenants, ni les aboutissants", a précisé l'avocat, qui ignore également pourquoi l'offre de M. Niel n'a pas été déposée pendant le délai légal.

France-Antilles, seul quotidien de Martinique, Guadeloupe et Guyane, a été liquidé sans poursuite d'activité le 31 janvier. Mais les 235 salariés n'ont toujours pas reçu leur lettre de licenciement, ce qui signifie qu'ils sont toujours pour l'instant salariés du groupe, même s'ils ne travaillent pas. Le journal a cessé de paraître depuis le 1er février.

"C'est une démarche assez unique (de déterrer un dossier liquidé, ndlr)", poursuit l'avocat. "Mais dans ce dossier on enchaîne exceptions sur exceptions. C'était déjà extrêmement rare que la personne qui lance la procédure collective" de redressement judiciaire (c'est-à-dire le principal actionnaire du groupe, AJR Participations, société de Aude Jacques-Ruettard, petite-fille du patron de presse Robert Hersant) "soit autorisée à faire une offre de reprise".

"On était déjà dans l'exception. On l'était encore avec la prolongation de l'activité pour sortir le dernier France-Antilles. C'est qu'il y a un vrai enjeu sociétal au-delà de l'enjeu social", a souligné Me Celenice.

Créé en mars 1964, France-Antilles, ancienne filiale du groupe Hersant, était en redressement judiciaire depuis le 25 juin 2019. AJR Participations avait notamment fait une offre, prévoyant de ne conserver que 125 postes sur les 235, mais n'a pas réussi à finaliser son plan de financement.

Co-actionnaire du Monde, Xavier Niel vient de racheter Nice-Matin. Le fondateur de Free a également investi dans de très nombreuses start-up.