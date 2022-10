France-Antilles Martinique à nouveau imprimé dans l'île

Fort-de-France, France | AFP | lundi 23/10/2022 - L'unique quotidien de Martinique, France-Antilles Martinique, est à nouveau imprimé depuis dimanche sur l’île, après l'avoir été plus de deux ans dans l'archipel voisin de la Guadeloupe, a-t-on appris auprès de la direction du titre.



"Revenir en Martinique, c'est un vœu de développement", s'est réjoui auprès de l'AFP Claude Perrier, le directeur général du groupe France-Antilles, propriétaire du journal.



"On économise 1,3 million d'euros de transport en avion et on diminue notre empreinte carbone", a détaillé M. Perrier, qui a ajouté que la réimpression du titre sur l'île devrait se traduire par "trois à quatre nouvelles embauches" d'ici 2024.



France-Antilles a indiqué avoir investi 7 millions d'euros pour cette nouvelle imprimerie.



"C'est une bonne nouvelle puisque, depuis la reprise (de la parution du titre) en juin 2020, il nous fallait boucler nos éditions entre 16H30 et 17H30", s'est félicité le directeur des éditions du groupe, Cyril Boutier.



Décliné en trois versions - Guadeloupe, Martinique et Guyane -, le quotidien France-Antilles avait été repris in extremis en mars 2020 par NJJ, la holding de l'homme d'affaires Xavier Niel, trois mois après sa liquidation par le tribunal de commerce de Fort-de-France.



Le journal avait repris sa parution en ligne le 1er avril suivant, puis en version papier en Guadeloupe et en Martinique le 18 juin.



En mai dernier, M. Niel avait indiqué que le groupe France-Antilles avait encore perdu 5 millions d'euros en 2021, mais que les résultats du groupe étaient "en nette amélioration" en 2022.



France-Antilles Martinique est tiré en moyenne à 7.000 exemplaires en semaine et 18.000 exemplaires pour l'édition du vendredi, qui couvre l'ensemble du week-end.



Selon M. Perrier, la nouvelle imprimerie doit imprimer Le Monde, Les Echos, L'Equipe, Le Figaro et le JDD à partir du premier trimestre 2023.