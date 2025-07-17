

Forte houle à Punaauia : la commune lance un appel aux dons

Tahiti, le 7 août 2025 - Après la violente houle qui a frappé la commune de Punaauia ce mercredi, 35 habitants, dont des enfants et des bébés, se retrouvent sinistrés. La Ville de Punaauia organise une collecte jusqu’au 15 août pour leur venir en aide.



La forte houle qui a balayé une grande partie du territoire ce mercredi a laissé 35 habitants de Punaauia sans ressources, parmi eux des familles avec de jeunes enfants. Pour soutenir ces sinistrés, la commune invite la population à déposer des dons matériels dans le hall de la mairie, du lundi au jeudi de 8 à 15 heures, et le vendredi de 8 à 14 heures, jusqu’au 15 août.



Les besoins prioritaires concernent : couches taille 5, lait en poudre 3ᵉ âge, petits pots, vêtements pour bébés (0-24 mois) et enfants, produits d’hygiène, vêtements adultes (triés par sexe), denrées non périssables, linge de maison et literie.



La municipalité rappelle que les dons doivent être propres et en bon état, et précise qu’aucune aide financière n’est demandée.



Plus d’informations au 40 86 56 43.



Rédigé par Darianna Myszka le Jeudi 7 Août 2025 à 13:56 | Lu 776 fois



