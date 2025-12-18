

Forte baisse des naissances en 2025

Tahiti, le 5 janvier 2026 - Le nombre de naissances enregistrées au centre hospitalier de Pirae a baissé de 3,68 % en 2025. Une nouvelle année de baisse qui marque un nouveau pic de décroissance de la population. Hia’ai est le prénom le plus fréquemment donné l’an dernier alors que Teaoteatepitoehonoiteraihaumaohiitepitooteaomaori et Teaouritepitoehonoiteraihaumaohiitepitooteaomaohi sont les prénoms les plus longs.





Au 31 décembre 2024, selon les chiffres fournis par l’Institut de la statistique en Polynésie française, le Fenua comptait 279 500 habitants et sa population n’avait augmenté que de 0,05 % sur un an, soit la plus faible hausse démographique observée depuis 1983 (hors pandémie).



Dans son rapport, l’ISPF tirait la sonnette d’alarme avec une croissance de la population fortement ralentie, sous l’effet de la baisse de la natalité et du vieillissement démographique.



Et ce ne sont pas les premiers chiffres de la natalité recensés à Pirae qui vont faire bondir les chiffres en 2025, bien au contraire.



Selon le premier recensement, effectué uniquement auprès du Centre hospitalier de la Polynésie française et ceux de la Maison de la naissance “Tumu Ora”, 2025 a connu une nouvelle forte baisse de la natalité au Fenua. Au total, 1.856 enfants ont été enregistrés à l’Etat-civil de la mairie de Pirae, principal lieu de déclaration des naissances depuis l’installation du centre hospitalier sur ses terres. C’est une baisse de 3,68% des naissances par rapport aux chiffres de 2024 (1.927 naissances), mais surtout une baisse de près de 12% par rapport aux chiffres de 2023 (2.105 naissances).



Ce chiffre est le plus bas jamais enregistré sur la commune, ce qui laisse présager d’une forte baisse pour 2025 en cumulant les autres points de naissance dans les îles et les cliniques.



Du côté des prénoms, c’est Hia’ai (désir) qui a le plus souvent été donné l’année dernière, quatre fois pour les petits garçons et trois fois pour les filles. Suivent Kahanui, Anavai, Kaimana et keahinui.

49 lettres pour le prénom le plus long Pour les prénoms les plus longs, il faudra une nouvelle fois s’accrocher et prévoir de la place sur les pièces d’identités puisqu’avec 49 lettres, Teaoteatepitoehonoiteraihaumaohiitepitooteaomaori et Teaouritepitoehonoiteraihaumaohiitepitooteaomaohi sont les prénoms les plus longs donnés l’année dernière à des enfants ayant vu le jour à l’hôpital de Taaone.



Suivent Kehiavaitekuhaneotetai (22 lettres), Hinaki-nihi-na-ku-no-koe-e-toku-Kaiga (19 lettres), Makoariki-Hivaura, Natoatafituoteaa, Ohenakitematarau et O'Manu'ahimaitera'i (16 lettres).



À côté, les prénoms Te et Tu de seulement deux lettres seront plus faciles à poser le jour d’apprendre à écrire son prénom à l’école maternelle.



Sans surprise enfin, c’est au mois de novembre, comme chaque année, que l’on dénombre le moins de naissances.

