

Formation : un ​bilan historique pour le CFPA en 2025

Tahiti, le 4 juin 2026 - En 2025, le Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA) a atteint un niveau d’activité historique, avec une mobilisation complète de ses plateaux techniques et de ses équipes pédagogiques. Le nombre total de stagiaires est passé de 773 en 2023 à 1 080 en 2025, et l’établissement est désormais en mesure de délivrer 53 titres à finalité professionnelle reconnus par l’État.



Cette dynamique s’est traduite par la réactivation de deux formations en sommeil (Technicien assistant en informatique et Métallier-soudeur) et la création d’un diplôme (Formation des enseignants de la conduite et de la sécurité routière). Le dispositif expérimental de l’apprentissage a par ailleurs connu une haute progression avec des effectifs passant de 32 apprentis en 2023 à 127 en 2026.



Depuis octobre 2025, une unité mobile de formation est déployée à Rangiroa pour des formations préqualifiantes. Depuis novembre 2025, une formation qualifiante de guide accueil touristique est dispensée à Hiva Oa dans les locaux du CETAD. Le CFPA assure par ailleurs les formations d’Aidants Feti’i dans l’ensemble des archipels, la formation des agents à l’École des travaux publics CEGO de Punaruu, ainsi que des formations à la conduite permettant de former près de 250 stagiaires par an au permis B.



Pour 2026, les stagiaires de l’unité mobile de Rangiroa pourront poursuivre leur parcours vers une qualification dans un centre du CFPA à Tahiti, répondant à un besoin identifié d’environ 112 demandeurs d’emploi sur cet archipel.



Aux Marquises, l’offre sera renforcée avec l’ouverture de parcours en mécanique automobile, en maintenance de plaisance et en accueil touristique à Nuku Hiva, pour près de 62 demandeurs d’emploi recensés.



Le CFPA prévoit également de moderniser ses infrastructures sur le site de Punaauia, avec la création d’un plateau pédagogique dédié à la mécanique poids lourds.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 4 Juin 2026 à 09:32 | Lu 432 fois



